台湾货币市场：短率稳定，但跨月短票持续感受走高压力

* 拆款市场供需有序，利率稳定

* 短票利率高位小幅走升

* 一年期存单标售利率估小幅走高

记者 林妙容

路透台北9月5日 - 台湾银行间短率周五相对稳定，但跨月短票仍感受走高的压力。银行人士表示，期初银行调度动作不大，加上多数银行严守季底不得拆出跨月拆款的内规，几无跨月资金调度，月内小量需求则供需有序，不影响利率。

资金调度人士指出，银行端在月初闲置资金量其实不小，但碍于跨季拆出难度高，资金去化并不容易，只能等待央行回收市场游资。他们预估，在今日央行一年期存单标售结束后，央行近来减少的冲销量将有机会回复。

〞这个月因为是季底，月内的资金需求不大，下周预估拆款市场也会很平稳。〞一本地银行资金调度人士说。

自8月中旬至上日止，央行在市场上共减收64.7亿台币的三种天期定存单，这使得部分银行累积去化资金压力。

货币市场资金调度人士周四表示，台湾央行将于周五(5日)标售1,200亿台币一年期定存单，预料加权平均得标利率落在0.60-0.62%间，较上次均标0.598%至多向上扬升约2基点。

台湾央行午间将标售一年期定存单，预计标售金额为1,200亿台币；下周五(12日)将标售两年期存单，预计标售金额为200亿台币。

本地时间11:47时：

--台币兑美元 早盘暂升3.7分报29.935。

--台湾加权股价指数 跌0.52%，报9,379.42点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，上日收报0.386%；今日区间暂落在0.295-0.420%，与上日相同；一周拆款利率区间暂在0.380-0.430%，上日为0.380-0.440%。两周拆款利率区间则暂在0.390-0.430%，上日在0.388-0.440%。

**短票利率高位小升**

短票市场方面，票券交易商表示，由于周五的例行发票量较大，加上银行对跨月资金的配置倾向保守，对新增承作跨月短票有所疑虑，小幅推升了跨月短票利率高位至0.62%。

交易商并预估，下周起随着时序接近9月中旬，预估跨月/跨季短票利率高位仍将续扬，但扬升力道将取决于银行对于跨月资金的释出态度。

〞虽然银行调高了利率，但这个月是季底，能拿的资金就先拿。〞一位大型票券商交易员说。

今日与银行承作的跨月自保短票利率主要成交在0.60%-0.62%，上日主要在0.60%-0.61%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率走高至0.604%，前一日在0.592%。

台湾央行今日存单到期金额3,620.5亿台币，存单发行金额将待稍晚公布。

下周央行存单到期总额为1兆(万亿)1,449.6亿台币，落点分别为周二6,102.5亿、周三2,243亿、周四2,289.3亿及周五814.8亿。下周一因中秋节假期金融市场休市。

拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为113亿台币，累积超额准备为113亿台币、加计前期1%的超额准备为718亿台币。

**债券附买回利率维稳**

债券市场附买回(RP)利率维稳。中秋节前最后一个交易日，资金需求高，市场资金流量进出较大，虽有不少基金被赎回，但若有缺口向特定投信及银行，也都能够找得到资金。

交易员指出，今日债券附买回市场的利率虽然不变，但可能因过节的关系，资金需求、进出都较大，市场活络。不过整体市场资金仍属充裕。

〞因为要过节吧，所以比较热闹一点，资金需求比较大，〞一位证券商交易员表示。

另有票券商交易员指出，为了增加承做意愿，今日成交较少极短天期的债券附条件交易，而是拉长天期、拉高利率承做。整体而言资金水位略少于先前，但尚称平稳。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，与上日相同；30天内公司债RP利率主要交投同上日在0.63-0.64%，也同上日。

今日票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交也在0.53-0.55%，二者均与上日区间相似。票券商的极短天期利率由0.46-0.48%，稍右移至0.48-0.50%，惟天期也较先前拉长。

周五有5亿台币玉山银行次顺位金融债还本。