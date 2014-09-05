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亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 09:57 BJT

重发-国泰君安期货：供强需弱且资金面紧张，沪钢跌势难止

以下内容节选自9月5日的《期货日报》：

近期螺纹钢空头势不可当，攻破3,000元/吨关口破位之后，2,900元/吨也宣告失守。虽然市场悲观情绪蔓延，但也不乏抄底资金踊跃入场，从而形成了近369万手天量持仓对决的景象。从基本面来看，供强需弱格局形成，成本重心仍有下移空间，资金面难以实质放松，均不利于钢价止跌反弹。从技术面来看，重要支撑位连续破位，且上方反抽无力，短期下跌通道清晰，钢价探底道路仍长。

尽管已经进入9月，但需求端仍未有明显起色。无论是从终端采购量数据，还是贸易商的出货来看，下游用户依然是随采随用，用量有限。需求没有如预期般好转，仍延续了8月以来的疲弱势态，导致钢厂和贸易商出货压力持续加大，降价促销成为迫不得已的手段，进而又加大了现货钢价的跌势。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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