重发-中国货币市场：主要回购利率稳步下跌，资金面从容应对准备金补缴考验

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路透北京9月5日 - 中国银行间货币市场周五主要回购利率 依旧稳步下跌，流动性基本淡定面对月初存款准备金补缴，和中秋小长假现金需求趋增的考验。

欧洲央行推出新刺激措施对未来国内资金面的影响，业内人士认为，短期暂不认为会有过大的直接性扰动，或还需观察美联储和中国央行货币政策的动向。

”有点感觉就是早晨这波比较早的就出完了，隔夜的供给意愿比前两天有些回落，应该与准备金补缴和过节现金需求提升有一些关系...不过资金面整体还是可以的，不是说紧张了。“华南一银行交易员称。

北京一券商分析师指出，法定存准清算上缴量应该不大，中秋小长假现金需求会增加，但在季末、国庆长假等扰动临近前，资金问题应该都不大。

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。

针对欧洲央行的举措对国内流动性的影响问题，上述分析师认为，从近两年的操作结果看，欧央行政策宽松对其经济助益有限，对国际资本流动影响不会太大，更主要的应该是美联储动向及地域冲突的影响。

一银行交易员提到，短期暂不认为欧央行的政策放松会对国内资金面产生直接影响，更多或可关注中国央行面对外部环境的变化是否将调整自身货币政策立场。

欧洲央行(ECB)周四将利率降至纪录新低，并出台新计划向疲弱的欧元区经济注入资金。这令市场感到意外，且为更多刺激举措出炉留出空间。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:58 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8154 2.8266 -1.12

七天 3.1925 3.2836 -9.11

14天 3.4118 3.6027 -19.09

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.1000 4.1950 -9.50

七天 3.1800 3.0150 +16.50

14天 3.4100 3.3600 +5.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.9000 2.8500 +5.00

七天 3.2100 3.3458 -13.58

14天 3.4200 3.6100 -19.00

Shibor

其中:隔夜 2.8070 2.8150 -0.80

七天 3.1880 3.2750 -8.70

三个月 4.6539 4.6632 -0.93