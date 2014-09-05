重发-中国货币市场：主要回购利率稳步下跌，资金面从容应对准备金补缴考验

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(重发以删除多余段落)
路透北京9月5日 - 中国银行间货币市场周五主要回购利率 依旧稳步下跌，流动性基本淡定面对月初存款准备金补缴，和中秋小长假现金需求趋增的考验。
欧洲央行推出新刺激措施对未来国内资金面的影响，业内人士认为，短期暂不认为会有过大的直接性扰动，或还需观察美联储和中国央行货币政策的动向。
”有点感觉就是早晨这波比较早的就出完了，隔夜的供给意愿比前两天有些回落，应该与准备金补缴和过节现金需求提升有一些关系...不过资金面整体还是可以的，不是说紧张了。“华南一银行交易员称。
北京一券商分析师指出，法定存准清算上缴量应该不大，中秋小长假现金需求会增加，但在季末、国庆长假等扰动临近前，资金问题应该都不大。
银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。
针对欧洲央行的举措对国内流动性的影响问题，上述分析师认为，从近两年的操作结果看，欧央行政策宽松对其经济助益有限，对国际资本流动影响不会太大，更主要的应该是美联储动向及地域冲突的影响。
一银行交易员提到，短期暂不认为欧央行的政策放松会对国内资金面产生直接影响，更多或可关注中国央行面对外部环境的变化是否将调整自身货币政策立场。
欧洲央行(ECB)周四将利率降至纪录新低，并出台新计划向疲弱的欧元区经济注入资金。这令市场感到意外，且为更多刺激举措出炉留出空间。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:58 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.8154 2.8266 -1.12
七天 3.1925 3.2836 -9.11
14天 3.4118 3.6027 -19.09
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 4.1000 4.1950 -9.50
七天 3.1800 3.0150 +16.50
14天 3.4100 3.3600 +5.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.9000 2.8500 +5.00
七天 3.2100 3.3458 -13.58
14天 3.4200 3.6100 -19.00
Shibor
其中:隔夜 2.8070 2.8150 -0.80
七天 3.1880 3.2750 -8.70
三个月 4.6539 4.6632 -0.93
-------------------------------------------------------------(完) (发稿 康熙泽；审校 林高丽)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。