《中国债券市场每日交易备忘》--9月9日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国青岛能源热电2亿元人民币一年期短融簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承 安徽国贸集团控股6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，华夏银行主承 天津保税区投资控股集团16.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，平安银行和中信证券主承 重庆江北嘴中央商务区投资集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行主承 五洋建设集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，农业银行主承 北京汽车4亿元七年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，北京银行和民生银行主承 广州港6亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，中信银行和平安银行主承 玖龙纸业(天津)公司4亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，中国银行主承 重庆旅游投资集团5亿元七年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，国开行和中信银行主承 钱江水利 2亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承 兰州国资投资控股建设7亿元七年期企业债簿记建档(主体评级AA)，中信建投证券主承 兴业银行 11亿元三个月期同业存单10:00-11:00招标发行 ============================================================================ 二、新债上市： 浏阳市城建集团15亿元七年期固息债1480472，票面利率6.98% 湖州中兴建设11亿元七年期固息债1480481，票面利率6.48% 南方航空集团10亿元九个月期超短融011427002，票面利率4.65% 陕西高速公路建设集团20亿元一年期短融041460086，票面利率5.18% 陕西高速公路建设集团5亿元一年期短融041460085，票面利率5.18% 天津城市基础设施建投集团30亿元一年期短融041461048，票面利率4.98% 宁波开发投资集团4亿元一年期短融041470004，票面利率5.1% 中国黄金集团20亿元一年期短融041460084，票面利率4.90% 信达证券12亿元三个月期短融071431001，票面利率4.65% 四川高速公路建设开发总公司20亿元一年期短融041456043，票面利率5.26% 广西水利电业集团5亿元一年期短融041452042，票面利率5.2% 沈阳机床集团6亿元一年期短融041464059，票面利率5.8% 武汉商贸国有控股集团3.5亿元一年期短融041459059，票面利率5.3% 桑德环境 5亿元一年期短融041459060，票面利率5.5% 广东省广新控股集团2亿元一年期短融041453092，票面利率5.23% 中国工艺集团5亿元五年期中票101461027，票面利率5.74% 华能集团25亿元15年期中票101451037，票面利率5.7% 紫金矿业 15亿元五年期中票101451040，票面利率5.5% 紫金矿业10亿元五年期中票101453019，票面利率5.5% 小商品城 5亿元三年期中票101451038，票面利率5.3% 中国建筑 20亿元永续中票101451041，票面利率6.2% ============================================================================ 三、缴款： 农发行60亿元两年期固息增发债140432，发行价格102.34元 农发行60亿元三年期固息增发债140440，发行价格101.14元 随州市城市建设综合10亿元七年期固息债1480485，票面利率7.18% 上海张江集团20亿元一年期短融 华谊传媒 3亿元一年期短融 广州港7亿元一年期短融 ============================================================================ 四、还本付息： 进出口银行170亿元一年期固息债130322到期兑付，票面利率4.58% 渤海银行12亿元10年期固息次级债092401到期兑付，票面利率5.30% 中国大唐集团60亿元六个月期超短融011411003到期兑付，票面利率4.95% 中国建材 15亿元六个月期超短融011437002到期兑付，票面利率5.20% 中国医药集团12亿元六个月期超短融011455001到期兑付，票面利率5.05% 国家开发投资公司30亿元六个月期超短融011458002到期兑付，票面利率4.95% 中国电力投资集团70亿元六个月期超短融011410001到期兑付，票面利率4.95% 中国铝业公司30亿元六个月期超短融011415003到期兑付，票面利率5.40% 安徽省高速公路控股集团10亿元六个月期超短融011471002到期兑付，票面利率5.40% 上海电气(集团)10亿元六个月期超短融011478001到期兑付，票面利率5.00% 华电国际 35亿元六个月期超短融011416001到期兑付，票面利率4.95% 中国神华 50亿元六个月期超短融011467002到期兑付，票面利率4.95% 中国建筑第五工程局5亿元一年期短融041354050到期兑付，票面利率5.30% 红狮控股集团8亿元一年期短融041354051到期兑付，票面利率6.30% 西宁特殊钢集团4亿元一年期短融041356030到期兑付，票面利率6.50% 中升(大连)集团4亿元一年期短融041364034到期兑付，票面利率6.80% 宜华木业 3亿元一年期短融041358058到期兑付，票面利率6.40% 第一创业证券7亿元三个月期短融071412003到期兑付，票面利率4.70% 长城证券6亿元三个月期短融071423003到期兑付，票面利率4.70% 东兴证券8亿元三个月期短融071424005到期兑付，票面利率4.50% 连云港市城市建设投资集团3亿元一年期短融041364033到期兑付，票面利率5.80% 安信证券12亿元三个月期限短融1490109到期兑付，票面利率4.50% 北京京能国际能源股份有限公司20亿元三年期中票1182243到期兑付，票面利率5.86% 中信银行 5亿元一个月期同业存单111408018到期兑付，参考收益率4.4011% 浦发银行 10亿元三个月期同业存单111409011到期兑付，参考收益率4.62% 兴业银行 19.4亿元六个月期同业存单111410005到期兑付，参考收益率5.50% 兴业银行15亿元三个月期同业存单111410014到期兑付，参考收益率4.5799% 浙商银行15亿元三个月期同业存单111413003到期兑付，参考收益率4.6801% 上海银行10亿元三个月期同业存单111416003到期兑付，参考收益率4.6501% 05工行02 050502付息 07宁交通债 078048付息 13申通集MTN002 101353009付息 13天业MTN002 101356004付息 13华天MTN001 101365002付息 10铁道01 1080105付息 10铁道02 1080106付息 10并高铁债 1080107付息 10丹东债 1080108付息 10中远MTN1 1082151付息 10阳煤MTN1 1082153付息 12附息国债16 120016付息 12曲靖债 1280270付息 12渝惠农债 1280271付息 12淮开控债 1280272付息 12合肥中小债 1280275付息 12首发MTN2 1282319付息 12闽投MTN1 1282320付息 12闽交运MTN1 1282321付息 12鲁黄金MTN1 1282322付息 12首发MTN1 1282323付息 13京谷财债 1380261付息 07沪机场债 078049付息 07国网债01 078050付息 07国网债02 078051付息 09伊城投债 0980130付息 09合肥鑫城债 0980131付息 10国开25 100225付息 10国开34 100234付息 10国开35 100235付息 10国开36 100236付息 10进出07 100307付息 10地方债08 109108付息 11川水电MTN1 1182241付息 12广东债01 1263001付息 12广东债02 1263002付息 12宁高新债 1280273付息 12义马MTN1 1282324付息 05国航债 058025付息 08江苏银行01 082301付息 08沪建债01 088032付息 08沪建债02 088033付息 08国投债 088036付息 09渤海银行债 092401付息 10中建MTN1 1082156付息 11广发次级债02 1119002付息 11中广核MTN1 1182242付息 11金海洋MTN1 1182244付息 09国网债01 0980132付息 09国网债02 0980133付息 13粤电MTN001 101351008付息 13瓮福MTN001 101351012付息 13闽交运MTN001 101355004付息 13湘新天地MTN001 101361007付息 11国开36 110236付息 11国开37 110237付息 11江苏银行 1120007付息 11营口港MTN1 1182245付息 11魏桥MTN1 1182246付息 11中铝股MTN1 1182247付息 13上海债01 1350001付息 13上海债02 1350002付息 13商洛债01 1380240付息 13阳江债 1380262付息 13南房债 1380263付息 13石建投债 1380264付息 13京煤债 1380268付息 13商洛债02 1380270付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国8月份外贸数据延续“外暖内冷”的格局，海外市场持续回暖令出口同比增幅基本符合预期，而萎靡不 振的内需却让进口降幅进一步放大，导致贸易顺差在7月创出单月历史新高后，8月继续刷新这一纪录并接近500亿 美元。 9/11公布8月工业生产者出厂价格指数(PPI) (7月-0.9%) 居民消费价格指数(CPI) (7月2.3%) 9/13公布8月固定资产投资(不含农户) (1-7月17.0%) 社会消费品零售总额 (7月12.2%) 工业增加值 (7月9.0%) 房地产投资和销售情况月度报告 9/18公布8月70个大中城市住宅销售价格月度报告 9/23公布9月汇丰中国制造业PMI初值 (8月初值50.3) 9/27公布1-8月规模以上工业企业利润 9/30公布9月汇丰制造业PMI终值 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 吴芳/康熙泽；审校 边竞/丁淑琴)