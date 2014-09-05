中国货币市场：齐鲁银行今年拟发20亿同业存单，56家银行总计1.36万亿

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透北京9月5日 - 中国齐鲁银行股份公司最新公布的同业存单发行计划显示，2014年计划发行同业存单20亿元人民币。至此，已有56家银行披露年度计划，规模总计达1.3613万亿元。
大公国际资信评估有限公司给予齐鲁银行主体评级等级为AA。
以下为各家银行今年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）：
发行主体 发行计划额度
---------------------------
工商银行 1,000
中国银行 1,000
建设银行 1,000
交通银行 800
招商银行 800
中信银行 1,000
兴业银行 1,000
农业银行 500
浦发银行 1,000
国开行 500
浙商银行 100
平安银行 700
上海银行 300
江苏银行 100
北京银行 500
民生银行 500
光大银行 500
华夏银行 600
杭州银行 100
南京银行 100
鄞州银行 30
汇丰银行(中国) 50
绍兴银行 10
宁波银行 200
南昌银行 50
台州银行 10
长沙银行 50
福建海峡银行 40
泉州银行 40
徽商银行 100
东莞银行 30
厦门农商行 50
临商银行 15
金华银行 10
九江银行 50
河北银行 20
大连农村商业银行 20
贵阳银行 100
桂林银行 20
江苏海门农商行 20
青岛银行 50
西安银行 100
杭州联合银行 20
东亚银行(中国) 30
江苏江南农村商业银行 50
鹿城农商银行 8
成都银行 60
乐清农村商业银行 5
浙江富阳农村合作银行 10
包商银行 80
汉口银行 50
德阳银行 15
兰州银行 30
顺德农商行 50
乐山市商业银行 20
齐鲁银行 20
---------------------------
合计 13,613
中国央行2013年发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期金额不得低于5,000万元。上述机构应于每年首只同业存单发行前，向央行备案年度发行计划。发行备案额度实行余额管理，发行人年度内任何时点的同业存单余额均不得超过当年备案额度。 (完) (发稿 康熙泽; 审校 张喜良)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。