美国个股：芯片企业英伟达将起诉高通与三星电子侵犯其图形技术专利

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透旧金山/华盛顿9月4日 - 美国芯片生产企业英伟达(Nvidia) 已起诉高通 和三星电子 ，指称两家企业侵犯了其在图形处理技术方面的专利权。
英伟达与高通在智能手机和平板电脑芯片业务方面展开竞争。英伟达周四表示，高通和三星在三星移动设备上使用了英伟达的专利技术，而没有获得英伟达的授权，这些移动设备包括刚刚推出的Galaxy Note 4和Galaxy Note Edge。
英伟达称，三星电子设备使用高通、英国ARM Holdings 和Imagination Technologies 提供的图形技术，这些技术侵犯了英伟达的专利权。
“目前他们的移动设备免费使用我们的技术，而且正在大量生产这些设备，” 英伟达执行长黄仁勋在电话会议上称。
英伟达没有说将起诉Imagination或ARM，但的确表示，正在要求美国国际贸易委员会(ITC)阻止三星生产包含ARM的Mali或Imagination的PowerVR图形结构，以及高通图形技术的设备产品。
Imagination的图形技术亦用于苹果 的iPhone手机，当被问及英伟达是否计划起诉苹果时，黄仁勋拒绝置评。
“目前我们的重点在三星和高通，我们将继续与许多其他企业进行建设性对话，”他称。
三星和ARM拒绝置评，高通对要求置评的请求未作回覆。(完)
(编译 于春红; 审校 郑茵)
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