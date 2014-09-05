版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 10:13 BJT

韩国已公布经济指标--2014/9/5

经济指标                  时       最新数据          前月/前季数        下次公布时间       预估值
                           间                                       据        (GMT时间)      
 国内生产总值(GDP)(q/q)      第二季         +0.5%  -r            +0.9%  @-r              --          --
 消费者物价指数(CPI)(y/y)       8月         +1.4%                +1.6%                   --          --
                                                                                             
 工业生产(m/m)                  7月         +1.1%  @-p           +2.6%  @-r              --          --
 失业率                         7月          3.4%  @              3.6%  @           9月10日          --
 贸易收支(亿美元)               8月        顺差34  p            顺差24  r                --          --
 
 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
 
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看韩国经济数据相关资料，可点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐