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亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 10:13 BJT

日本已公布经济指标--2014/9/5

经济指标                         时间     最新数据       前月/前季数      下次公布时间        预估值
                                                                       据         (GMT时间)  
 实质国内生产总值(GDP)(q/q)         第二季        -1.7%  p          +1.6%  r         9月7日            --
 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y)      8月        +2.7%             +2.8%           9月25日            --
 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y)      7月        +3.3%             +3.3%           9月25日            --
 工业生产(m/m)                         7月        +0.2%  p          -3.4%  r        9月12日            --
 失业率                                7月         3.8%  @           3.7%  @        9月29日            --
 贸易收支(亿日圆)                      7月    逆差9,640         逆差8,222           9月17日            --
 所有家庭实质支出(y/y)                 7月        -5.9%             -3.0%           9月29日            --
 
 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看日本经济数据相关资料，可点选
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