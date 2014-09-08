《香港重要政经日程》--9月8日-9月12日

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上涨，因需求旺盛
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。
================== 今日重要政经消息=================
9月8日（周一）
-- 珠江轮胎 股东周年大会。
-- 侨雄能源 股东特别大会。
--14:30 长实 荃湾新楼盘记者会。
================== 近期重要政经消息=================
9月9日（周二）
-- 中秋节翌日公众假期。
9月10日（周三）
--10:00 永亨银行 股东特别大会。
9月11日（周四）
--14:30 大家乐集团 股东周年大会。
9月12日（周五）
-- 新鸿基地产 公布全年业绩。
-- 公布8月份外汇基金境外资产数字。
--10:00 维达国际 股东特别大会。
--11:30 招商局置地 股东特别大会。
注：1.“ ”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。
路透新加坡4月19日 - 亚洲6月上半月石脑油价格周三较7月上半月价格高出6.25美元/吨，前一日则为高出6美元，因基本面依旧强劲。
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。