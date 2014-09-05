欧洲个股：BP被判在2010年漏油事故中“严重疏忽”，罚金或近180亿美元

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
BP仅按照《洁净水法案》拨留35亿美元罚金，但清理、补偿和赔偿金拨备总计超过420亿美元。
“法庭判定漏油是‘由于BP的严重疏忽或故意渎职’，”Barbier法官在书面判决中称，“BP的行为是不计后果的。”
作为回应，BP称将对判决表示异议，因其认为该案并未达到“严重疏忽”标准，“BP认为若公正地看待该案，则并不支持地区法院的错误判决。”
法律和商业专家称，如果维持严重疏忽的判决，将会为深水钻探和其他高风险行业树立新的严苛标准，并提高其责任风险。
在美国圣母大学教授国际金融的Gianna Bern谈到能源行业时称，该案将产生“长期影响”，“潜在责任现在很高，限制了这类活动的参与者数量。”
BP在美国股市收跌5.9%至44.89美元；在伦敦股市也收低近6%，创逾四年最大单日跌幅。
BP在2012年末与美国政府就另一刑事案件达成和解，同意支付45亿美元罚金。(完) (编译 李春喜/朱晓军；审校 许娜)
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路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。