欧洲个股：BP被判在2010年漏油事故中“严重疏忽”，罚金或近180亿美元

BP仅按照《洁净水法案》拨留35亿美元罚金，但清理、补偿和赔偿金拨备总计超过420亿美元。

“法庭判定漏油是‘由于BP的严重疏忽或故意渎职’，”Barbier法官在书面判决中称，“BP的行为是不计后果的。”

作为回应，BP称将对判决表示异议，因其认为该案并未达到“严重疏忽”标准，“BP认为若公正地看待该案，则并不支持地区法院的错误判决。”

法律和商业专家称，如果维持严重疏忽的判决，将会为深水钻探和其他高风险行业树立新的严苛标准，并提高其责任风险。

在美国圣母大学教授国际金融的Gianna Bern谈到能源行业时称，该案将产生“长期影响”，“潜在责任现在很高，限制了这类活动的参与者数量。”

BP在美国股市收跌5.9%至44.89美元；在伦敦股市也收低近6%，创逾四年最大单日跌幅。