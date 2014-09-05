版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 10:21 BJT

台湾股市：盘中小幅下滑，投资人因美股隔夜走低及中秋连假态度谨慎

路透台北9月5日 - 台湾股市周五早盘小幅下滑，因隔夜美股收低，而且在长周末假期之前投资人态度谨慎。

0150GMT，加权股价指数 下跌18.36点至9,410.53点。该指数周四收低0.2%。

电子类指数 下跌0.2%。

台湾金融市场下周一将因中秋节休市一天。

消费电子产品机壳生产商可成 股价下跌1.6%，此前有两个人权团体周四发表报告，指称其中国工厂的工作环境恶劣。可成周四回应称将针对该项指控进行全面性调查。

稍早时，台湾主计总处公布，8月消费者物价指数(CPI)较上年同期升2.07%，创下一年半以来新高，明显高于市场预估的1.84%涨幅。 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐