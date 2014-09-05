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货币新闻 | 2014年 9月 5日 星期五 10:34 BJT

芝加哥期市：玉米期价走高1.5%，但仍料将录得两个月来最大单周跌幅

0131 GMT时，CBOT-12月玉米期货 涨1.4%，至每蒲式耳3.51-1/4美元，昨日收低1.6%。

过去四个交易日玉米期货均为收低，累计下跌逾6%。

近月9月玉米期货 涨2%，至每蒲式耳3.42-1/4美元，前一交易日收低1.6%。

“过去一周我们看到对玉米期货的大量抛盘，我认为一些交易商正在轧平部位，”澳新银行农业分析师Paul Deane称。

“美国农业部下周将更新预估数据，我认为一些交易商在此之前正在获利了结。”

市场预计美国农业部将在9月11日发布的月度供需报告中上调预估。

作物预测机构Lanworth和研究咨询企业Allendale双双更新其对美国玉米产量预估，均高于美国农业部最新预测。

12月小麦期货 涨1.65%，报每蒲式耳5.39美元，前一交易日收低1%。

但分析师称，由于乌克兰危机有解决迹象，黑海出口受干扰的忧虑缓解，因此价格涨势受到抑制。

11月大豆期货 跌0.27%，至10.06美元，周四收低1.6%。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 539.00 8.75 +1.65% +0.61% 552.48 43

CBOT玉米 351.25 4.75 +1.37% -0.21% 367.33 33

CBOT大豆 1006.00 2.75 +0.27% -1.37% 1053.58 34

CBOT稻米 $12.54 $0.02 +0.16% +0.12% $12.84 23

美国原油 $94.53 $0.08 +0.08% -1.06% $96.61 46

汇率

欧元/美元 $1.293 -$0.001 -0.08% -1.64%

美元/澳元 0.935 0.000 -0.01% +0.03%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王颖/于春红; 审校 徐文焰/李婷仪)
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