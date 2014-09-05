芝加哥期市：玉米期价走高1.5%，但仍料将录得两个月来最大单周跌幅

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
0131 GMT时，CBOT-12月玉米期货 涨1.4%，至每蒲式耳3.51-1/4美元，昨日收低1.6%。
过去四个交易日玉米期货均为收低，累计下跌逾6%。
近月9月玉米期货 涨2%，至每蒲式耳3.42-1/4美元，前一交易日收低1.6%。
“过去一周我们看到对玉米期货的大量抛盘，我认为一些交易商正在轧平部位，”澳新银行农业分析师Paul Deane称。
“美国农业部下周将更新预估数据，我认为一些交易商在此之前正在获利了结。”
市场预计美国农业部将在9月11日发布的月度供需报告中上调预估。
作物预测机构Lanworth和研究咨询企业Allendale双双更新其对美国玉米产量预估，均高于美国农业部最新预测。
12月小麦期货 涨1.65%，报每蒲式耳5.39美元，前一交易日收低1%。
但分析师称，由于乌克兰危机有解决迹象，黑海出口受干扰的忧虑缓解，因此价格涨势受到抑制。
11月大豆期货 跌0.27%，至10.06美元，周四收低1.6%。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 539.00 8.75 +1.65% +0.61% 552.48 43
CBOT玉米 351.25 4.75 +1.37% -0.21% 367.33 33
CBOT大豆 1006.00 2.75 +0.27% -1.37% 1053.58 34
CBOT稻米 $12.54 $0.02 +0.16% +0.12% $12.84 23
美国原油 $94.53 $0.08 +0.08% -1.06% $96.61 46
汇率
欧元/美元 $1.293 -$0.001 -0.08% -1.64%
美元/澳元 0.935 0.000 -0.01% +0.03%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王颖/于春红; 审校 徐文焰/李婷仪)
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