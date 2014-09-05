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亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 10:20 BJT

香港个股：361度发行三年期15亿元人民币优先无抵押票据，息率7.5%

路透香港9月5日 - 中国体育用品品牌--361度国际有限公司 周五公布，计划发行于2017年到期、本金总额为15亿元人民币的优先无抵押票据，息率为7.5%。

该公司于联交所的声明称，估计是次发行所得款项净额约14.67亿元，将用作其若干债务的再融资（包括于可换股债券持有人行使认沽期权时由公司赎回可换股债券）及一般营运资金。

“董事认为，票据发行为改善本公司现金流量及获取即时资金的大好良机。”公司并称。

该批票据的初步买家为美林国际、里昂及ING新加坡分行，并由361度的附属公司作担保人。票据的到期日为2017年9月12日，发行价为本金总额的99.472%，每半年支付一次利息，将安排于联交所上市。

361度此前公布，与百度 附属公司百度时代网路技术订立策略合作协议，共同开发数码提升运动产品，并共享销售及分销渠道等其他资源。

中国体育用品销售行业迈出复苏之路。361度于2015年春夏季订货会之订单较去年同期增长近11%，并预期零售门店的同店销售在未来数月继续改善。

香港时间10:12，该股跌0.43%，报2.3港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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