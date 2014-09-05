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亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 10:42 BJT

香港个股：西部水泥发行五年期4亿美元优先票据，息率6.5%

路透香港9月5日 - 中国水泥生产商--西部水泥 周五公布，计划发行于2019年到期、本金总额4亿美元的优先票据，息率为6.5%。

该公司于联交所的声明称，预计是次发行所得款项净额约3.94亿美元，拟为2016年1月票据进行再融资。

票据的到期日为2019年9月11日，发售价为本总额的100%，每半年支付一次利息，将在联交所上市。瑞信和野村负责发行安排。

标准普尔、惠誉及穆迪分别将票据暂时评为B+、BB-及B1。

西部水泥上月公布，今年上半年净利1.6亿元人民币，同比下降4.8%；收益则升1.5%至19.98亿元。期末净资产负债比率64.6%，同比下降2.4个百分点。

香港时间10:32，该股跌2.25%，报0.87港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)(here)

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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