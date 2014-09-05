《路透晚报》--9月5日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：十三五规划应“远近结合”，用结构性改革破解难题--总理

中国国务院总理李克强日前主持会议部署”十三五“（2016-2020）规划编制启动工作。他表示，研究编制规划要远近结合，更加注重以解决长远问题的办法来应对当前挑战，并需着力用结构性改革破解结构性难题。

--中国经济：京津冀一体化应在交通、生态和产业重点领域率先突破--副总理

中国国务院副总理张高丽周四称，京津冀一体化要加快实施交通、生态、产业三个重点领域率先突破，着力推动网络化布局、智能化管理、一体化服务，构建便捷高效、绿色环保的综合交通运输体系。

--中国经济：要突出抓好中央深化改革部署等政策落实的督促检查--国务院

为破除“政令不出中南海”之弊，中国国务院办公厅日前发文要求，当前和今后一个时期，要突出抓好中央关于全面深化改革的战略部署、政府工作报告确定的经济社会发展主要目标任务、以及国务院出台的稳增长、促改革、调结构、惠民生等一系列重大政策措施贯彻落实的督促检查。

--中国金融：硬化地方预算约束有助向新的货币政策框架转型--央行官员

中国预算法修订历经十年终于过关。对此，中国人民银行研究局首席经济学家马骏评论称，新的预算法标志着以透明、规范的地方债逐步替代地方平台融资模式的改革已经全面启动，而硬化地方政府的预算约束将有助于中国向新的货币政策框架转型。

-中国经济：提高国家级开发区准入门槛，建立动态退出机制--商务部

中国商务部部长高虎城周四表示，国家级经济技术开发区近10年来已经成为所在地区重要的经济增长点，未来将会同相关部门从严把关，在总量控制的前提下提高准入门槛，完善审核机制，确保“国家级开发区”的含金量。

--中国经济：国家集成电路产业基金挂牌在即，首批规模1,200亿元--报载

据中国证券报周五报导，备受关注的国家集成电路产业投资基金或于近期挂牌成立，该基金首批规模将达到1,200亿元人民币。该基金的设立，显示出中国集成电路产业发展将由国家进行统筹，改变过去松散无序的发展模式。

--《分析师观点2》台湾8月CPI年增率创一年半高位，升息时点料仍落在明年中

台湾主计总处周五公布，8月消费者物价指数(CPI)较上年同期升2.07%，创下一年半以来新高，明显高于市场预估的1.84%涨幅。而主计总处最新预估今年全年CPI涨幅为1.64%。

--表格：台湾8月末外汇存底4,230.66亿美元，外资持有股债比创新高--央行

台湾央行周五公布，8月末外汇存底为4,230.66亿美元，较上月减少5.95亿美元或0.14%。央行表示，8月外汇存底减少，主因欧元等主要货币对美元贬值，以该等货币持有的外汇折计美元后减少金额，大于外汇存底投资运用收益。

--香港房地产：7月私人住宅楼价续创历史新高，升幅加快

香港差饷物业估价署周五发表的临时数字显示，今年7月全港整体私人住宅楼价连续第四个月上升，按月上扬2.2%，再创历史新高，升幅比上月加快。

--香港数据：截至8月底止外汇储备资产增至3,313亿美元--金管局

香港金融管理局（HKMA）周五公布，截至8月底止官方外汇储备资产为3,313亿美元，较7月底3,250亿美元增加63亿美元。

【金融】

--中国保险：未来七年保险资金可运用规模预计将超20万亿元--保监会主席

中国保监会主席项俊波周四表示，2020年中国保费收入将达到5.1万亿元人民币；2014年到2020年，七年间保险资金可运用规模预计将超过20万亿元。

--中国金融：金融机构争夺IT人才，迎接互联网金融挑战--报告

中国网络招聘领先企业--智联招聘发布半年度金融人才报告，随着金融行业在互联网的发展和产品业务创新，金融企业对IT人才存在大量需求，诸如互联网产品主管、网络运营管理等职位已跻身金融机构热门职位需求之中。

【固定收益】

--新债招标：国开行一年债利率远低预期，但考虑手续费因素后接近二级

中国国家开发银行周五招标的一年期固息债中标利率远低于预期，机构认购踊跃，同时因发行规模偏低，投标倍数近五倍；不过若剔除手续费因素后，该期债的实际定位仍与二级市场相近。

--新债招标：进出口行一年债加权利率4.2564%，五年债4.89%--业内人士

业内人士周五透露，中国进出口银行下午招标的一年固息债加权中标利率为4.2564%，同时发行的五年固息债中标利率4.89%。

--中国货币市场：主要回购利率稳步下跌，资金面从容应对准备金补缴考验

中国银行间货币市场周五主要回购利率依旧稳步下跌，流动性基本淡定面对月初存款准备金补缴，和中秋小长假现金需求趋增的考验。

--中国债市动态：10年国开债买盘略拉低收益率，但整体观望气氛仍浓

中国银行间市场周五早盘现券成交清淡，其中国开行10年金融债有部分买盘支撑，收益率略降，多数投资者交投兴趣淡薄，静候下周数据发布，IRS则小跌，因七天回购利率续降。

--中国票据市场：转贴利率稳中趋升，因季末渐近月内仍有上行空间

中国票据市场本周转贴利率稳中趋升。交易人士称，月初资金面整体偏宽松，不过季末时点渐行渐近，调整信贷规模因素开始作用，场内出票力度不小；且机构预期受调规模压力影响，短期转贴利率上升的概率更大。

【外汇】

--中国汇市：人民币宽幅波动后收低，美元强势未逆转结汇势头

中国人民币兑美元周五宽幅震荡后收低。欧洲央行周四意外将利率调降至纪录新低，美元指数飙升；今日即期跟随人民币中间价回落，午盘并有中资大行及石油购汇出现，使波动加剧，但交易员认为整体客盘仍偏向结汇。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收创17个半月新高，赚钱效应吸引增量资金涌入

中国股市沪综指周五连续第六日收升，并创下17个半月收盘新高。分析师指出，尽管之前的连续上涨，令大盘回调压力越积越重，但近期的赚钱效应使得大量场外资金持续涌入，大盘走势相当坚挺，本周亦录得19个月来最佳单周表现。

--《技术分析》中国股市沪综指连续逼空上涨，技术指标现背离

中国股市沪综指本周出现近年来少见的连续逼空走势，主力逆技术面操作高打高举，放量突破2,230-2,250强阻力区域及2,300心理关口，成功吸引场外观望资金蜂拥入市，市场预期迅速扭转。

--《中国大宗商品综述》钢价不及豆腐渣尴尬难消，低迷房市成下一推手

中国钢材价格本周仍延续降落伞行情，部分品种并创出近10年新低。尽管目前已沦落到钢价不及豆腐渣的尴尬境地，但后市仍难言反弹，钢材需求大户--房地产业前景低迷将成为钢价续跌的又一个推手。

--中国钢铁：8月下旬重点企业粗钢日产量167.68万吨，旬环比大降8.35%--中钢协

中国钢铁工业协会最新公布旬报数据显示，8月下旬重点企业粗钢日产量167.68万吨，减量15.28万吨，旬环比大降8.35%，这一数据为三月下旬以来最低。

--中港个股：万科再抛商业地产项目，以约16.5亿元出售万狮置业90%股权

中国最大房地产公司--万科周五公告称，与RECO NANSHAN PRIVATE LIMITED订立出售协议，以约16.51亿元人民币出售上海万狮置业有限公司90%股权；并与买方就万狮置业的未来经营及管理订立合营公司协议。

--香港新股：神州租车IPO拟筹高至4.68亿美元，获HERTZ增持

中国最大租车公司--神州租车有限公司周五开始香港首次公开发售（IPO）路演，拟筹高至4.68亿美元，其中约三分之一由五名基础投资者及现有股东Hertz认购。

--中国个股：上汽集团8月汽车销量42.95万辆，同比增速4.9%较上月回落

中国最大汽车公司--上海汽车集团股份有限公司周五发布产销快报，8月旗下各家企业共实现汽车销量42.95万辆，较去年同期的40.92万辆同比增长4.9%，增速较7月的14.7%回落。

--《台湾金融市场一周展望》欧洲宽松为风险资产解忧，节后啖苹果料支撑台股

欧洲央行意外降息引发全球市场新一轮波动。虽然美国在10月将完全结束量化宽松，但欧洲宽松将维持全球市场的流动性无虞。台湾在亚洲区对外资吸引力预估依然不弱，有机会在台股拉回时展现支撑。

--香港个股：东亚银行称三井住友银行拟增持其约2.22亿股新股份