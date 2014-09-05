美国利率：目前美国利率还不够低--明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔

路透赫勒纳9月4日 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔周四称，美国利率水平过高，论据是通胀率偏低、且失业率仍高得令人无法接受。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)自2008年12月以来一直将利率维持在接近于零的水平。

柯薛拉柯塔在赫勒纳召开的一次会议上表示，“利率水平还不够低。”他说，美联储一直未能实现充分就业和通胀率2%的双重目标，这说明利率仍比应有的水准高。

在回答美联储为何还要削减债券购买计划规模时，柯薛拉柯塔说，他没有很好的答案。