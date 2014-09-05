美国利率：目前美国利率还不够低--明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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路透赫勒纳9月4日 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔周四称，美国利率水平过高，论据是通胀率偏低、且失业率仍高得令人无法接受。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)自2008年12月以来一直将利率维持在接近于零的水平。
柯薛拉柯塔在赫勒纳召开的一次会议上表示，“利率水平还不够低。”他说，美联储一直未能实现充分就业和通胀率2%的双重目标，这说明利率仍比应有的水准高。
在回答美联储为何还要削减债券购买计划规模时，柯薛拉柯塔说，他没有很好的答案。
他说，“考虑到目前的通胀水平，我认为很难理解为何我们还在以当前的速度减小经济刺激力度。”(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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