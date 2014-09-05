版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 10:48 BJT

马来西亚期市：9月和10月将免征棕榈油出口税，以助提振出口降库存

路透吉隆坡9月4日 - 马来西亚9月和10月将免除棕榈油出口税，以帮助降低库存，此前棕榈油价格曾触及五年低点。

9月棕榈油出口税原定为4.5%。马来西亚大宗商品部门在声明稿称，免除关税预计可使棕榈油出口在两个月内增加60万吨，并使库存水准在年底前降至160万吨。

“业界要求我们将这项免税措施延长至12月。我们将视进展来评估。”马国大宗商品部长Douglas Uggah Embas在记者会表示。

他并表示，内阁本月将决定，是否把生物柴油需使用棕榈油的比重，从现行5%提高到7%的计划，提前至12月1日。先前承诺是在2015年第一季前采行新的混合比。

受其他油籽丰产预期及东南亚棕榈油增产的打压，马来西亚棕榈油期货 8月重挫14.5%，创2012年9月以来单月最大跌幅。

马来西亚7月棕榈油库存达168万吨，8月底料触及七个月高点，因产量超出全球主要消费国的需求。马来西亚为全球第二大棕榈油产国。

“如果不采取行动应对这种趋势，预期年底前价格将进一步下跌，均价料每吨2,200-2,280马币(林吉特)。”马国大宗商品部声明稿称。(完) (编译 张若琪 审校 郑茵)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐