马来西亚期市：9月和10月将免征棕榈油出口税，以助提振出口降库存

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透吉隆坡9月4日 - 马来西亚9月和10月将免除棕榈油出口税，以帮助降低库存，此前棕榈油价格曾触及五年低点。
9月棕榈油出口税原定为4.5%。马来西亚大宗商品部门在声明稿称，免除关税预计可使棕榈油出口在两个月内增加60万吨，并使库存水准在年底前降至160万吨。
“业界要求我们将这项免税措施延长至12月。我们将视进展来评估。”马国大宗商品部长Douglas Uggah Embas在记者会表示。
他并表示，内阁本月将决定，是否把生物柴油需使用棕榈油的比重，从现行5%提高到7%的计划，提前至12月1日。先前承诺是在2015年第一季前采行新的混合比。
受其他油籽丰产预期及东南亚棕榈油增产的打压，马来西亚棕榈油期货 8月重挫14.5%，创2012年9月以来单月最大跌幅。
马来西亚7月棕榈油库存达168万吨，8月底料触及七个月高点，因产量超出全球主要消费国的需求。马来西亚为全球第二大棕榈油产国。
“如果不采取行动应对这种趋势，预期年底前价格将进一步下跌，均价料每吨2,200-2,280马币(林吉特)。”马国大宗商品部声明稿称。(完) (编译 张若琪 审校 郑茵)
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* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。