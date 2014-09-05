中国环保：差别化征收企业排污费，建立约束激励机制--发改委

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透北京9月5日 - 为确保实现节能减排约束性目标，促使企业减少污染物排放，中国国家发展和改革委员会周五发文调整排污费征收标准，并实行差别收费政策，建立约束激励机制。
刊登在发改委网站的通知称，2015年6月底前，要将废气中的二氧化硫和氮氧化物排污费征收标准调整至不低于每污染当量1.2元人民币，将污水中的化学需氧量、氨氮和五项主要重金属污染物排污费征收标准调整至不低于每污染当量1.4元。
“在每一污水排放口，对五项主要重金属污染物均须征收排污费；其他污染物按照污染当量数从多到少排序，对最多不超过三项污染物征收排污费。”通知指出。五项主要重金属污染物指铅、汞、铬、镉和类金属砷。
通知并鼓励污染重点防治区域及经济发达地区，按高于上述标准调整征收标准，以充分发挥价格杠杆作用。对此，通知在约束和激励两方面并进，差别化收费政策。
通知规定，企业污染物排放浓度值高于国家或地方规定的排放限值，或者排放量高于规定的排放总量指标的，按当地标准加一倍征收排污费；两种情况同时存在，加二倍征收。如果排放浓度值低于排放限值50%以上的，则减半征收排污费。
通知还要求加强污染物在线监测，提高排污费收缴率，计划2016年底前，所有国家重点监控企业均要实现按自动监控数据核定排污费。（完）
浏览全文，请点击发改委网站：here (发稿 侯向明；审校 张喜良)
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