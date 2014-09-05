版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 10:53 BJT

台湾债市：10年券发行前交易殖利率创高位，跟随美债脚步

路透台北9月5日 - 台湾指标公债殖利率周五跟随美债殖利率上扬，而欧洲央行的意外降息举措暂无影响。其中周四上场的10年期公债103/13期 发行前交易殖利率亦同步走高，盘中并创1.6630%的此期券发行前交易高位。

交易员表示，美国经济数据走强，支撑市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息的观点，美债殖利率明显扬升。目前美10年期公债收在2.45%的关键价位，若后续有效站上，不排除带动台债殖利率再启新一波上扬行情。

〞技术线型来看2.45%是关键的价位，如果上去就偏空。〞一家大型民营商银交易员表示。

至于欧洲央行的意外降息举措，交易员认为，欧洲的资金可能缓慢流向美国，有利美国经济的复苏，但对台债市场暂时看不到宽松举措的影响。

下周一台湾金融市场将因中秋假期休市一日。他们表示，下周二台债将先反映今晚美国非农就业数据的结果，若是美债殖利率明显反弹，不排除10年券103/13期、五年券103/10期均再向高位靠近。

十年期103/13期公债将在9月23日标售，预计发行400亿台币。

美国公债收益率周四攀升，因欧洲央行意外宣布刺激停滞不前的欧元区经济的激进计划，另外，美国经济数据转强，支撑了美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在明年年中升息的观点。指标10年期公债收益率 攀升4个基点，报2.450%，略低于周三触及的两周半高位。8月中触及2.303%的13个月低位。

预估指标公债主要交投区间：

• 五年公债103/10 ：1.18-1.20%

本地时间10:42时最新报价：

• 103/10期殖利率升2.11基点报1.1924%。

• 103/13期公债发行前交易的殖利率升2.65基点在1.6610%。

以下为最新相关报导连结

--《焦点》欧洲央行意外出台振兴经济举措，并为进一步行动留出空间

--《综述》美国民间就业增长放缓但服务业扩张加速，经济前景光明

--《美债周五展望》公债收益率攀升，关注美就业报告和乌克兰停火磋商 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐