台湾债市：10年券发行前交易殖利率创高位，跟随美债脚步

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透台北9月5日 - 台湾指标公债殖利率周五跟随美债殖利率上扬，而欧洲央行的意外降息举措暂无影响。其中周四上场的10年期公债103/13期 发行前交易殖利率亦同步走高，盘中并创1.6630%的此期券发行前交易高位。
交易员表示，美国经济数据走强，支撑市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息的观点，美债殖利率明显扬升。目前美10年期公债收在2.45%的关键价位，若后续有效站上，不排除带动台债殖利率再启新一波上扬行情。
〞技术线型来看2.45%是关键的价位，如果上去就偏空。〞一家大型民营商银交易员表示。
至于欧洲央行的意外降息举措，交易员认为，欧洲的资金可能缓慢流向美国，有利美国经济的复苏，但对台债市场暂时看不到宽松举措的影响。
下周一台湾金融市场将因中秋假期休市一日。他们表示，下周二台债将先反映今晚美国非农就业数据的结果，若是美债殖利率明显反弹，不排除10年券103/13期、五年券103/10期均再向高位靠近。
十年期103/13期公债将在9月23日标售，预计发行400亿台币。
美国公债收益率周四攀升，因欧洲央行意外宣布刺激停滞不前的欧元区经济的激进计划，另外，美国经济数据转强，支撑了美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在明年年中升息的观点。指标10年期公债收益率 攀升4个基点，报2.450%，略低于周三触及的两周半高位。8月中触及2.303%的13个月低位。
预估指标公债主要交投区间：
• 五年公债103/10 ：1.18-1.20%
本地时间10:42时最新报价：
• 103/10期殖利率升2.11基点报1.1924%。
• 103/13期公债发行前交易的殖利率升2.65基点在1.6610%。
以下为最新相关报导连结
--《焦点》欧洲央行意外出台振兴经济举措，并为进一步行动留出空间
--《综述》美国民间就业增长放缓但服务业扩张加速，经济前景光明
--《美债周五展望》公债收益率攀升，关注美就业报告和乌克兰停火磋商 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。