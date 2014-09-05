韩国经济：欧央行降息后，韩国可能采取先发制人的行动--财长

路透首尔9月5日 - 韩国企划财政部长官崔炅焕周五表示，在欧洲央行周四下调利率至纪录低位后，韩国可能采取先发制人的行动。

崔炅焕是在首尔举行的一场会议间隙对记者作出上述表示的，他并未阐述可能会采取哪种行动。