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货币新闻 | 2014年 9月 5日 星期五 11:13 BJT

韩国经济：欧央行降息后，韩国可能采取先发制人的行动--财长

路透首尔9月5日 - 韩国企划财政部长官崔炅焕周五表示，在欧洲央行周四下调利率至纪录低位后，韩国可能采取先发制人的行动。

崔炅焕是在首尔举行的一场会议间隙对记者作出上述表示的，他并未阐述可能会采取哪种行动。

受其讲话影响，韩国三年期公债期货9月合约 上扬0.10点至107.06。该合约在崔炅焕讲话之前微跌0.01点。(完) (编译 王兴亚；审校 李婷仪)
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