韩国经济：欧央行降息后，韩国可能采取先发制人的行动--财长

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透首尔9月5日 - 韩国企划财政部长官崔炅焕周五表示，在欧洲央行周四下调利率至纪录低位后，韩国可能采取先发制人的行动。
崔炅焕是在首尔举行的一场会议间隙对记者作出上述表示的，他并未阐述可能会采取哪种行动。
受其讲话影响，韩国三年期公债期货9月合约 上扬0.10点至107.06。该合约在崔炅焕讲话之前微跌0.01点。(完) (编译 王兴亚；审校 李婷仪)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。