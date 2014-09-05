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亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 11:17 BJT

澳新汇市：套利交易提振澳元走高，新西兰元跌至六个月低点

澳元兑其他货币大涨，触及数月高位。澳元兑日圆 劲升至15个月高位98.66日圆，四周内上涨多达5日圆。

澳元兑疲弱的欧元 亦上涨。欧洲央行总裁德拉吉宣布将利率降至纪录新低，并出台新计划向疲弱的欧元区经济注入资金 ，随后欧元大跌逾0.02澳元至2013年6月以来低位。

欧元兑澳元最新报1.3839，技术面显示料有进一步跌势。

新西兰元 面临新的压力，兑美元下跌0.3%，至六个月低位的0.8270美元，美元强劲以及投资人偏好澳元，使新西兰元承压。(完)

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