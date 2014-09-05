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亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 11:11 BJT

香港热股：中国宏桥早盘曾挫逾9%，此前宣布配股集资用于还债及收购

路透香港9月5日 - 中国民营铝制品生产商--中国宏桥集团有限公司 周五复牌早盘曾挫逾9%，因稍早公布配股集资还债及收购铝矾土资源。

该股今早曾挫至6.19港元，持平于配售价。香港时间11:02，跌7.93%，报6.27港元；大市恒生指数 则跌0.44%。

宏桥于联交所的声明称，拟按每股6.19港元，配售约2.76亿股股份，集资17亿港元，以偿还债务、收购上游铝矾土资源及作一般公司用途。

配售价较周三收市价6.81港元折让9.1%；配售股份相当于经扩大后股本的4.5%。

宏桥此前联同Winning Logistics以约1.2亿美元收购一间在非洲几内亚共和国从事铝土矿开采业务的公司，为宏桥于印尼成立合资氧化铝生产公司后另一宗海外并购。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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