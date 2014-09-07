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亚洲 | 2014年 9月 8日 星期一 07:58 BJT

****主要国家经济指标预测--9月8日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段      预估值     前值
    9月8日(一)
    0130  澳洲ANZ报纸招聘广告                              8月          --       -2.8%
                网络招聘广告                                            --       +0.4%
    0500  日本服务业景气判断指数                           8月          --        51.3
    0545  瑞士失业率(未经季节调整)                         8月         3.0%       2.9%
                     (经季节调整)                                      3.2%       3.2%
    0600  德国经季节调整出口(较上月)　　　　　　　　　　   7月　　    +0.5%      +0.9%
    　　　　　          进口(较上月)                                  -0.1%      +4.5%
    　　　　　贸易收支(亿欧元)                                      顺差168    顺差162
    0700  英国Halifax房价指数(较前月)                      8月          --       +1.4%
               三个月房价指数(较上年同期)                              9.9%     +10.2%
    0715  瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)                  8月        -0.1%      -0.4%
                             (较上年同期)                              持平       持平
    0715  瑞士零售销售(较上年同期)                         7月        +2.6%      +3.4%
    0830  欧元区Sentix投资者信心指数                       9月          2.0        2.7
    1230  加拿大建筑许可(较前月)                           7月       -10.0%      13.5%
    1400  美国就业趋势指数                                 8月          --       120.3
    1900  美国消费者信贷(亿美元)                           7月    增加173.5  增加172.6
    2245  新西兰电子卡零售销售(较前月)                     8月          --        持平
                             (较上年同期)                               --       +5.1%
    2301  英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期)          8月        +0.5%      -0.3%

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段      现值      预估值  
    9月5日(五)
    0500  日本同时指标(较前月)                             7月        +0.2          --
              领先指标                                                +0.6          --
    0600  德国工业生产(较前月)                             7月       +1.9%       +0.3%
    0645  法国消费者信心指数                               8月          86         85
    0715  瑞士工业订单(较上年同期)                       第二季      +5.1%         --
    0900  欧元区GDP(较前季)                           第二季修正值    持平        持平
               (较上年同期)                                          +0.7%       +0.7%
    1230  美国非农就业岗位(万个)                           8月    增加14.2    增加22.5
              民间就业岗位(万个)                                  增加13.4    增加20.6
              制造业就业岗位(万个)                                    持平     增加1.9
              政府就业岗位(万个)                                   增加0.8         --
              失业率                                                  6.1%        6.1%
              平均时薪                                               +0.2%       +0.2%
              平均每周工时                                            34.5        34.5
    1230  加拿大就业变动(万人)                             8月     减少1.1     增加1.0
                失业率                                                7.0%        7.0%
                就业参与率                                           66.0%      66.10%
    1230  加拿大劳动生产率                               第二季      +1.8%       +1.6%
    1400  加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                    8月        49.1         --
                经季节调整的Ivey采购经理人指数(PMI)                   50.9        55.3

    9月7日(日)
    2245  新西兰制造业销售                               第二季      -0.7%          --
    2350  日本银行放款                                      8月      +2.2%          --
    2350  日本未经季节调整经常帐(亿日圆)                    7月  盈余4,167   盈余4,442
    2350  日本国内生产总值(GDP)环比年率               第二季修正值   -7.1%       -7.0%
                          (较前季)                                   -1.8%       -1.8%
                  资本支出(较前季)                                   -5.1%       -3.5%
                  民间消费(较前季)                                   -5.1%          --
                  外部需求(较前季)                                   +1.1%          --(完)
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