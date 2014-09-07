主要国家经济指标预测--9月8日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月8日(一) 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 8月 -- -2.8% 网络招聘广告 -- +0.4% 0500 日本服务业景气判断指数 8月 -- 51.3 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 8月 3.0% 2.9% (经季节调整) 3.2% 3.2% 0600 德国经季节调整出口(较上月) 7月 +0.5% +0.9% 进口(较上月) -0.1% +4.5% 贸易收支(亿欧元) 顺差168 顺差162 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 8月 -- +1.4% 三个月房价指数(较上年同期) 9.9% +10.2% 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 -0.1% -0.4% (较上年同期) 持平 持平 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 7月 +2.6% +3.4% 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 9月 2.0 2.7 1230 加拿大建筑许可(较前月) 7月 -10.0% 13.5% 1400 美国就业趋势指数 8月 -- 120.3 1900 美国消费者信贷(亿美元) 7月 增加173.5 增加172.6 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 8月 -- 持平 (较上年同期) -- +5.1% 2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 8月 +0.5% -0.3% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 9月5日(五) 0500 日本同时指标(较前月) 7月 +0.2 -- 领先指标 +0.6 -- 0600 德国工业生产(较前月) 7月 +1.9% +0.3% 0645 法国消费者信心指数 8月 86 85 0715 瑞士工业订单(较上年同期) 第二季 +5.1% -- 0900 欧元区GDP(较前季) 第二季修正值 持平 持平 (较上年同期) +0.7% +0.7% 1230 美国非农就业岗位(万个) 8月 增加14.2 增加22.5 民间就业岗位(万个) 增加13.4 增加20.6 制造业就业岗位(万个) 持平 增加1.9 政府就业岗位(万个) 增加0.8 -- 失业率 6.1% 6.1% 平均时薪 +0.2% +0.2% 平均每周工时 34.5 34.5 1230 加拿大就业变动(万人) 8月 减少1.1 增加1.0 失业率 7.0% 7.0% 就业参与率 66.0% 66.10% 1230 加拿大劳动生产率 第二季 +1.8% +1.6% 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 8月 49.1 -- 经季节调整的Ivey采购经理人指数(PMI) 50.9 55.3 9月7日(日) 2245 新西兰制造业销售 第二季 -0.7% -- 2350 日本银行放款 8月 +2.2% -- 2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆) 7月 盈余4,167 盈余4,442 2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率 第二季修正值 -7.1% -7.0% (较前季) -1.8% -1.8% 资本支出(较前季) -5.1% -3.5% 民间消费(较前季) -5.1% -- 外部需求(较前季) +1.1% --(完)