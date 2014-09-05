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亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 11:08 BJT

韩国股市：早盘微跌，投资者在长假前削减押注

路透首尔9月5日 - 韩国股市周五早盘微跌，投资者在假日长周末前削减大规模押注，而欧洲央行意外降息和可能出台新刺激措施的预期对市场影响不大。

0220 GMT，韩国综合股价指数 跌0.51%至2,045.80点。

“仅靠政策和流动性不可能永远推动市场，尤其是在业绩预期下调打击估值的时候，”未来资产证券分析师Lee Jaehun称。

出口权重股拖累市场。三星电子 和现代汽车 分别下滑1.2%和0.9%。

蓝筹股指标KOSPI 200指数 跌0.6%。

Hyundai Green Food 大跌4.7%。(完)
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