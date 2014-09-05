更新版 1-新债招标：国开行一年债利率远低预期，但考虑手续费因素后接近二级

* 国开行一年债中标利率4.19%，远低于预期

* 因发行规模偏低，投标倍数高至近五倍

* 不过剔除手续费因素后，实际定位与二级相近 (新增市场评论和更多细节)

路透上海9月5日 - 中国国家开发银行 周五招标的一年期固息债中标利率远低于预期，机构认购踊跃，同时因发行规模偏低，投标倍数近五倍；不过若剔除手续费因素后，该期债的实际定位仍与二级市场相近。

业内人士稍早透露，中国国家开发银行 上午招标的一年期固息债，中标利率为4.19%，明显低于4.28%的预测均值，投标倍数为4.84倍。

“（该债）毕竟还有一毛三的（各种）手续费，”华东一银行交易员谈到。

华中一银行交易员进一步解释称，由于存在高达0.13%的手续费，本期债的收益水平综合算下来实际达到4.32%，与二级水平相比并不低。

二级市场上，剩余期限约0.84年的国开行固息债140218最新报价收益率 为4.3301%/4.2501%。银行间市场固息政策性金融债--国开行到期收益率曲线 中，1年品种最新收益率分别为4.3017%。

该期债为国开行今年第23期金融债，按年付息，采用单一利率(荷兰式)招标方式，不设基本承销额；在40亿元人民币的招标量之外，国开行并可向工商银行 追加发行总量不超过20亿元的当期债券，后者将通过柜台分销发行。

起息日和缴款日同为9月15日，9月9日至9月15日为分销期，9月17日上市。本次发行无承揽费和兑付手续费。国开行保留增发权利。