全球贵金属：伦敦黄金定盘机制启动改革，征寻新管理者

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透伦敦9月4日 - 伦敦黄金定盘价运营公司周四表示，已正式启动了寻找定盘价新管理者的工作。伦敦黄金定盘机制已有上百年历史。找到新的管理者后，四家黄金定盘价定价机构每天打两次电话的操作将成为历史，取而代之的将是电子化解决方案。
伦敦黄金定价公司(London Gold Market Fixing)与伦敦金银市场协会(LBMA)在公告中称，最终选定的管理者将于10月公布，2014年年底启用。
自1919年以来，伦敦黄金定盘价一直被生产商、消费者和投资者用来交易黄金、为持仓估值。
最近白银市场就通过类似程序确定了新的定价指标，产生了一个电子竞价机制，取代每天仅通过三家银行的电话会议来确定价格的模式。
一如当初确定白银新定价机制，LBMA此次又在市场参与者中发起意见征询，其中包括央行、矿业公司以及冶炼企业，以评估他们对新定价机制来源的看法。
伦敦铂金和钯金市场也启动了类似的意见征询程序，寻找新的管理者，并在8月指定了独立主席。(完) (编译 王颖；审校 朱晓军/徐文焰)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。