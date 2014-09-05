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亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 12:32 BJT

全球贵金属：伦敦黄金定盘机制启动改革，征寻新管理者

路透伦敦9月4日 - 伦敦黄金定盘价运营公司周四表示，已正式启动了寻找定盘价新管理者的工作。伦敦黄金定盘机制已有上百年历史。找到新的管理者后，四家黄金定盘价定价机构每天打两次电话的操作将成为历史，取而代之的将是电子化解决方案。

伦敦黄金定价公司(London Gold Market Fixing)与伦敦金银市场协会(LBMA)在公告中称，最终选定的管理者将于10月公布，2014年年底启用。

自1919年以来，伦敦黄金定盘价一直被生产商、消费者和投资者用来交易黄金、为持仓估值。

最近白银市场就通过类似程序确定了新的定价指标，产生了一个电子竞价机制，取代每天仅通过三家银行的电话会议来确定价格的模式。

一如当初确定白银新定价机制，LBMA此次又在市场参与者中发起意见征询，其中包括央行、矿业公司以及冶炼企业，以评估他们对新定价机制来源的看法。

伦敦铂金和钯金市场也启动了类似的意见征询程序，寻找新的管理者，并在8月指定了独立主席。(完) (编译 王颖；审校 朱晓军/徐文焰)
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