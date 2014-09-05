中国经济：提高国家级开发区准入门槛，建立动态退出机制--商务部

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透北京9月5日 - 中国商务部部长高虎城周四表示，国家级经济技术开发区近10年来已经成为所在地区重要的经济增长点，未来将会同相关部门从严把关，在总量控制的前提下提高准入门槛，完善审核机制，确保“国家级开发区”的含金量。
“未来将对开发区不定期进行重点巡视，对问题较多的开发区，探索建立动态退出机制，”商务部网站援引他在全国国家级经济技术开发区电视电话会议上的讲话称。
高虎城表示，商务部将积极配合相关部门，加强对开发区土地节约集约利用、生态环境保护、财税政策执行、安全生产等方面的指导和监管。
此外，还要加强对开发区出国招商引资团组管理，加大对违规招商的巡查和处罚力度。
据高虎城介绍，开发区的经济总量、税收贡献在所在行政区域内占比很高，有些甚至超过50%；2013年，开发区吸收外资和进出口占全国的比重都已接近20%。
他表示，未来商务部将努力提高中国投资贸易洽谈会、中国中部投资贸易博览会等展会论坛的实效性，鼓励开发区充分利用好这些展会平台，积极开展产业对接，提高招商引资质量。
同时，商务部还将建立统计信息平台和投资项目库，为开发区招商引资提供支持和信息服务。（完）
欲览详情，请点击商务部网站链接 here (发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。