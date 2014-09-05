版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 11:43 BJT

《全球市场》欧央行打开资金闸门压低欧元，日股上扬

周四公布的美国数据成为最新证据，证明美国经济第三季有望实现稳健增长。美国企业8月稳步扩招员工，服务业活动提速至六年半高位。

数据拉高美国10年期公债收益率 上涨4个基点，至2.453%，对美元构成进一步支撑。

投资者目前等待周五晚间将公布的美国就业数据。分析师预期，美国8月非农就业岗位将增加22.5万个，增幅略高于前月。

随着美元飞涨，大宗商品只能靠削价才能保住自己的吸引力，现货金 触及三个月低点每盎司1,256.90美元。

布兰特原油期货 下跌0.11美元至每桶101.72美元，隔夜挫跌超过1美元；美国原油期货 跌0.08美元报每桶94.47美元。(完)

(编译/审校 徐文焰/张若琪/张明钧/许娜/王兴亚/ 白云/艾茂林/张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐