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亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 11:43 BJT

韩国金融：8月美元和人民币存款双双增加，外汇存款总额创纪录

路透首尔9月5日 - 韩国央行数据周五显示，韩国8月美元存款增加，因贸易相关资金流增多，7月时美元存款为减少；8月人民币存款亦增加，因投资者继续对高收益感兴趣。

韩国央行数据显示，8月美元存款增加38亿美元，至421亿美元；人民币 存款增加18亿美元，至200亿美元。

央行表示，美元存款增加是因为进出口商的8月存款上升。

“美元存款增加，可能是进口商提前购汇，为将来进口商品做准备，或者出口商将利润存入银行...他们要是没有钱的话，是办不到的，”一位要求匿名的央行官员说。

“有些季节性因素会影响存款，但基本上都追随(贸易)趋势。”

数据显示，截至8月底，美元计价存款占韩国全部外汇账户的61.4%，人民币存款占29.1%。

受美元和人民币增加扶助，韩国8月外汇存款总额创下686亿美元的纪录高位。(完)

(编译 艾茂林; 审校 许娜)
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