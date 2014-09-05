更新版 2-中国汇市：人民币宽幅波动后收低，美元强势未逆转结汇势头

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 人民币即期宽幅震荡后收低
* 中间价随强势美元指数开贬
* 客盘结汇偏重，短期或在当前价位盘整
* 本周累计微升0.03% (新增收盘报价和评论)
路透北京9月5日 - 中国人民币兑美元 周五宽幅震荡后收低。欧洲央行周四意外将利率调降至纪录新低，美元指数飙升；今日即期跟随人民币中间价回落，午盘并有中资大行及石油购汇出现，使波动加剧，但交易员认为整体客盘仍偏向结汇。
“美元反弹后，人民币中间价低开幅度还是有些超乎我的预期，不过结汇很明显还是重些，个人感觉市场还是逢高卖出（美元）。”一外资行交易主管说。
一股份行交易主管表示，虽然美元大幅上涨，但从今天市场来看还没有大到逆转客盘结汇的程度，两股力量是相互抵消的。短期人民币升值和贬值的空间可能都不大，6.13-14可能还会磨一段时间。
全球汇市方面，欧元周五走势挣扎，难以站稳脚跟。在欧洲央行意外降息后，欧元创下近三年来最高单日跌幅。
欧洲央行周四意外将利率调降至纪录新低，并宣布计划从10月开始购买资产支持证券(ABS)和担保债券。
以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1412 6.1386 -0.04% 中间价 6.1707 6.1666 -0.07% 成交额 129亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.54% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 80 6.1375 6.1455 2014年来即期升贬值幅度 -1.42% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY 1290 1Y=CFXS>
离岸人民币市场,北京时间16:45 今日 上日 1年期NDF 6.2260/80 6.223 CNH即期 6.1438/58 6.1458
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 张喜良)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。