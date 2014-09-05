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货币新闻 | 2014年 9月 5日 星期五 11:49 BJT

路透调查：韩国央行下周料按兵不动，年底前可能再度降息

除危机期间外，央行从未连续两个月调整利率。8月14日降息被普遍视为是政府压力下的决定，以支撑韩国企划财政部长官崔炅焕的刺激举措，而并非启动重要的政策宽松周期。

分析师仍对下次政策走向意见不一。大部分分析师预计明年某个时间升息，而相当数量的少数派仍预计未来几月会继续降息。

26位分析师对央行下一步政策举动表达了明确看法，其中有18位分析师预期央行明年升息，其他八位则预期降息。(完) (编译 王兴亚/朱晓军；审校 许娜/徐文焰)
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