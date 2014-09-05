路透调查：韩国央行下周料按兵不动，年底前可能再度降息

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
除危机期间外，央行从未连续两个月调整利率。8月14日降息被普遍视为是政府压力下的决定，以支撑韩国企划财政部长官崔炅焕的刺激举措，而并非启动重要的政策宽松周期。
分析师仍对下次政策走向意见不一。大部分分析师预计明年某个时间升息，而相当数量的少数派仍预计未来几月会继续降息。
26位分析师对央行下一步政策举动表达了明确看法，其中有18位分析师预期央行明年升息，其他八位则预期降息。(完) (编译 王兴亚/朱晓军；审校 许娜/徐文焰)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。