中国债市动态：10年国开债买盘略拉低收益率，但整体观望气氛仍浓

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海9月5日 - 中国银行间市场周五早盘现券成交清淡，其中国开行10年金融债有部分买盘支撑，收益率略降，多数投资者交投兴趣淡薄，静候下周数据发布，IRS则小跌，因七天回购利率续降。
“早上有一些买盘，买入10年国开债，收益率下了1-2个bp，其它交投都很清淡。”上海一商业银行交易员称。
他并表示，10年国开债买盘来自于一些丙类户及外资交易盘，另外资金宽松，七天回购利率续降，带动IRS下跌了2-3bp，下周市场表现主要看经济数据，若好于预期，现券收益率曲线应会进一步陡峭化。
剩余期限约9.38年的国开行固息债140205券最新成交收益率 为4.94%，上日尾盘为4.96%。
下周一开始，8月份经济数据将陆续公布，其中下周四将公布8月工业生产者出厂价格指数(PPI)及居民消费价格指数(CPI)等； 信贷等金融数据也有可能下周公布。
路透调查预测中值显示，8月新增人民币贷款预期为7,000亿元人民币。8月末M2同比增速预计略降至13.4%。根据银行的放贷节奏，结合政策的放松以及季节性的影响，预计8月新增信贷规模较7月有较大幅度回升。
华南一商业银行交易员还提到，欧洲央行周四意外调降利率，但国内债市对此反应并不太敏感，早盘现券成交不活跃，观望等候下周国内数据发布的氛围较浓。
欧洲央行(ECB)周四将利率降至纪录新低，并出台新计划向疲弱的欧元区经济注入资金。这令市场感到意外，且为更多刺激举措出炉留出空间。
中金所五年期国债期货主力合约TF1412 早盘收报93.386元，较上日结算价涨0.012元，或0.01%。(完) (发稿 丁淑琴; 审校 曾祥进)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。