中国债市动态：10年国开债买盘略拉低收益率，但整体观望气氛仍浓

路透上海9月5日 - 中国银行间市场周五早盘现券成交清淡，其中国开行10年金融债有部分买盘支撑，收益率略降，多数投资者交投兴趣淡薄，静候下周数据发布，IRS则小跌，因七天回购利率续降。

“早上有一些买盘，买入10年国开债，收益率下了1-2个bp，其它交投都很清淡。”上海一商业银行交易员称。

他并表示，10年国开债买盘来自于一些丙类户及外资交易盘，另外资金宽松，七天回购利率续降，带动IRS下跌了2-3bp，下周市场表现主要看经济数据，若好于预期，现券收益率曲线应会进一步陡峭化。

剩余期限约9.38年的国开行固息债140205券最新成交收益率 为4.94%，上日尾盘为4.96%。

下周一开始，8月份经济数据将陆续公布，其中下周四将公布8月工业生产者出厂价格指数(PPI)及居民消费价格指数(CPI)等； 信贷等金融数据也有可能下周公布。

路透调查预测中值显示，8月新增人民币贷款预期为7,000亿元人民币。8月末M2同比增速预计略降至13.4%。根据银行的放贷节奏，结合政策的放松以及季节性的影响，预计8月新增信贷规模较7月有较大幅度回升。

华南一商业银行交易员还提到，欧洲央行周四意外调降利率，但国内债市对此反应并不太敏感，早盘现券成交不活跃，观望等候下周国内数据发布的氛围较浓。

欧洲央行(ECB)周四将利率降至纪录新低，并出台新计划向疲弱的欧元区经济注入资金。这令市场感到意外，且为更多刺激举措出炉留出空间。