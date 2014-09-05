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亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 11:51 BJT

中国新债：国开行下周四将增发至多150亿元固息债，期限三、五和10年

路透上海9月5日 - 中国国家开发银行 周五公告称，将于下周四(9月11日)招标增发三期固息金融债，总额不超过150亿元人民币，期限包括三、五和10年。

刊登在中国债券信息网的公告显示，上述四期债中，三年为20期债 的第四次增发，五年为19期债 的第六次增发，10年为22期债 的第二次增发。

具体发行条款如下：

第20、19、22期增发

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发行上限 各期均为50亿元

期限/计息方式 3/5/10年固息

招标时间 9月11日下午15:00-16:00

招标方式 单一价格(荷兰式)

缴款日 9月16日

起息日 3年：8月7日

5年：7月24日

10年：8月21日

分销期 9月12日-9月16日

上市日 9月22日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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