台湾债市：RP利率维稳，中秋节前资金流量进出大

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透台北9月5日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周五维稳。中秋节前最后一个交易日，资金需求高，市场资金流量进出较大，虽有不少基金被赎回，但若有缺口向特定投信及银行，也都能够找得到资金。
交易员指出，今日债券附买回市场的利率虽然不变，但可能因过节的关系，资金需求、进出都较大，市场活络。不过整体市场资金仍属充裕。
〞因为要过节吧，所以比较热闹一点，资金需求比较大，〞一位证券商交易员表示。
另有票券商交易员指出，为了增加承做意愿，今日成交较少极短天期的债券附条件交易，而是拉长天期、拉高利率承做。整体而言资金水位略少于先前，但尚称平稳。
今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，与上日相同；30天内公司债RP利率主要交投同上日在0.63-0.64%，也同上日。
今日票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交也在0.53-0.55%，二者均与上日区间相似。票券商的极短天期利率由0.46-0.48%，稍右移至0.48-0.50%，惟天期也较先前拉长。
周五有5亿台币玉山银行次顺位金融债还本。
下周公债/公司债发行交割情况为：周五有中油的公司债发行，金额154亿台币；台塑石化 的发行60亿台币。下周三则有南亚 26亿台币公司债还本。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。