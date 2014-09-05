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亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 11:57 BJT

台湾债市：RP利率维稳，中秋节前资金流量进出大

路透台北9月5日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周五维稳。中秋节前最后一个交易日，资金需求高，市场资金流量进出较大，虽有不少基金被赎回，但若有缺口向特定投信及银行，也都能够找得到资金。

交易员指出，今日债券附买回市场的利率虽然不变，但可能因过节的关系，资金需求、进出都较大，市场活络。不过整体市场资金仍属充裕。

〞因为要过节吧，所以比较热闹一点，资金需求比较大，〞一位证券商交易员表示。

另有票券商交易员指出，为了增加承做意愿，今日成交较少极短天期的债券附条件交易，而是拉长天期、拉高利率承做。整体而言资金水位略少于先前，但尚称平稳。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，与上日相同；30天内公司债RP利率主要交投同上日在0.63-0.64%，也同上日。

今日票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交也在0.53-0.55%，二者均与上日区间相似。票券商的极短天期利率由0.46-0.48%，稍右移至0.48-0.50%，惟天期也较先前拉长。

周五有5亿台币玉山银行次顺位金融债还本。

下周公债/公司债发行交割情况为：周五有中油的公司债发行，金额154亿台币；台塑石化 的发行60亿台币。下周三则有南亚 26亿台币公司债还本。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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