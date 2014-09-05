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亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 12:17 BJT

中国新债：招商银行9月15日将发行91.55亿元ABS，其中优先档84.69亿

路透上海9月5日 - 中国招商银行 周五公告，将于9月15日发行总额91.55亿元人民币信贷资产支持证券(ABS)，其中优先档规模84.688亿元，高收益档6.862亿元。

刊登在中国债券信息网的公告称，该期ABS受托人为华润深国投信托，招商证券为牵头主承销商，中信证券、中金公司为联席主承销商。具体招标时间为9月15日上午10:00-11:00，9月16日缴款，起息日和信托生效日同为9月17日。

以下为具体条款：

优先A档 优先B档 高收益档

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发行量(亿) 76.3 8.388 6.862

招标量(亿) 72.48 7.96 6.51

加权平均期限 1.19年 2.14年 2.57年

计息标准 浮息 浮息 无票面利率

利率基准 一年定存3% 一年定存3% --

利差区间 1.70%-2.70% 2.50%-3.50% --

招标方式 单一利差 单一利差 数量招标

信用等级

(联合资信) AAA A+ 未评级

(中债资信) AAA A 未评级

--------------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞；审校 黄凯)
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