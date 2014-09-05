中国新债：招商银行9月15日将发行91.55亿元ABS，其中优先档84.69亿

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海9月5日 - 中国招商银行 周五公告，将于9月15日发行总额91.55亿元人民币信贷资产支持证券(ABS)，其中优先档规模84.688亿元，高收益档6.862亿元。
刊登在中国债券信息网的公告称，该期ABS受托人为华润深国投信托，招商证券为牵头主承销商，中信证券、中金公司为联席主承销商。具体招标时间为9月15日上午10:00-11:00，9月16日缴款，起息日和信托生效日同为9月17日。
以下为具体条款：
优先A档 优先B档 高收益档
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发行量(亿) 76.3 8.388 6.862
招标量(亿) 72.48 7.96 6.51
加权平均期限 1.19年 2.14年 2.57年
计息标准 浮息 浮息 无票面利率
利率基准 一年定存3% 一年定存3% --
利差区间 1.70%-2.70% 2.50%-3.50% --
招标方式 单一利差 单一利差 数量招标
信用等级
(联合资信) AAA A+ 未评级
(中债资信) AAA A 未评级
--------------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞；审校 黄凯)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。