路透基点：中国联塑1.55亿美元贷款部份债权以99.5%面值出售--TRLPC

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透香港9月5日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，中国联塑集团控股有限公司2014年6月签订的一笔1.55亿美元三年期贷款，上个月有一部分在二级市场以约面值的99.5%售出。
该笔贷款的参贷银团包括恒生银行、汇丰银行和中国工商银行。
此外5月时报导称，中国联塑2014年3月募集的三年期1.35亿美元贷款，也有一部分在二级市场求售，综合收益约为220个基点。
3月这笔子弹式贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码200个基点。在初级市场，银行获得的综合收益为215-225个基点。该案由台北富邦商业银行和中国信托商业银行牵头，另有七家台湾银行业者参贷。
香港上市公司中国联塑是建材生产商，穆迪和惠誉对其评级分别为Ba2和BB。(完) (编译 朱晓军；审校 蔡美珍)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。