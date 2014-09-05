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亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 12:54 BJT

路透基点：中国联塑1.55亿美元贷款部份债权以99.5%面值出售--TRLPC

路透香港9月5日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，中国联塑集团控股有限公司2014年6月签订的一笔1.55亿美元三年期贷款，上个月有一部分在二级市场以约面值的99.5%售出。

该笔贷款的参贷银团包括恒生银行、汇丰银行和中国工商银行。

此外5月时报导称，中国联塑2014年3月募集的三年期1.35亿美元贷款，也有一部分在二级市场求售，综合收益约为220个基点。

3月这笔子弹式贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码200个基点。在初级市场，银行获得的综合收益为215-225个基点。该案由台北富邦商业银行和中国信托商业银行牵头，另有七家台湾银行业者参贷。

香港上市公司中国联塑是建材生产商，穆迪和惠誉对其评级分别为Ba2和BB。(完) (编译 朱晓军；审校 蔡美珍)
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