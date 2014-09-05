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货币新闻 | 2014年 9月 5日 星期五 15:10 BJT

新债招标：进出口行一年债加权利率4.2564%，五年债4.89%--业内人士

路透上海9月5日 - 业内人士周五透露，中国进出口银行下午招标的一年固息债加权中标利率为4.2564%，同时发行的五年固息债中标利率4.89%。

业内人士并透露，一年债边际中标利率为4.28%；一年和五年品种的投标倍数分别为4.10倍和2.10倍。

中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，一年和五年期最新收益率为4.3581%和4.8990%。

上述两期债为进出口行今年第57及58期债。具体发行条款如下：

57期 58期

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招标规模上限 60亿元 60亿元

期限/计息方式 一年固息 五年固息

中标方式 多重利率中标(美国式) 单一利率中标(荷兰式)

起息/缴款日 9月10日 9月10日

分销期 9/5-9/10 9/5-9/10

上市日 9月12日 9月16日

基本承销额 无 无

发行手续费 0.05% 0.10%

-------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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