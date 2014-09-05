新债招标：进出口行一年债加权利率4.2564%，五年债4.89%--业内人士

路透上海9月5日 - 业内人士周五透露，中国进出口银行下午招标的一年固息债加权中标利率为4.2564%，同时发行的五年固息债中标利率4.89%。

业内人士并透露，一年债边际中标利率为4.28%；一年和五年品种的投标倍数分别为4.10倍和2.10倍。