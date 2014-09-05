新债招标：进出口行一年债加权利率4.2564%，五年债4.89%--业内人士

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透上海9月5日 - 业内人士周五透露，中国进出口银行下午招标的一年固息债加权中标利率为4.2564%，同时发行的五年固息债中标利率4.89%。
业内人士并透露，一年债边际中标利率为4.28%；一年和五年品种的投标倍数分别为4.10倍和2.10倍。
中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，一年和五年期最新收益率为4.3581%和4.8990%。
上述两期债为进出口行今年第57及58期债。具体发行条款如下：
57期 58期
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招标规模上限 60亿元 60亿元
期限/计息方式 一年固息 五年固息
中标方式 多重利率中标(美国式) 单一利率中标(荷兰式)
起息/缴款日 9月10日 9月10日
分销期 9/5-9/10 9/5-9/10
上市日 9月12日 9月16日
基本承销额 无 无
发行手续费 0.05% 0.10%
-------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。