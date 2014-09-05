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亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 13:08 BJT

香港股市：早盘下跌，受获利了结打压

路透香港9月5日 - 香港股市周五早盘下跌，受获利了结打压。

中午时分，恒生指数 跌0.3%，报25,231.27点，恒生国企指数 下滑0.4%。

恒生指数本周迄今累计涨2.0%，恒生国企指数也料将创下六周来最高单周涨幅，截至中午累计升3.5%。

香港股市下周二将因公众假期休市。

“香港股市正在盘整，仍有上涨空间，”敦沛证券副总裁黄志阳称。

腾讯控股 跌1%，中石油 下挫1.4%，对恒指拖累最大。(完)
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