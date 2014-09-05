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亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 16:55 BJT

台湾债市：103/10期五年公债中，证券业卖超19.5亿台币

路透台北9月5日 - 台湾柜台买卖中心周五公
布，债券等殖成交系统中，五年公债103/10A0311
0=TWO交易资料如下：(单位：亿台币)
    
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     22.00      7.50       +14.50
     票券业      5.00         0        +5.00
     证券业     15.50     35.00       -19.50
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