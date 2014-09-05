台湾证券：台湾与新加坡交易所商讨“台新通”，预计明年上路--消息

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透台北9月5日 - 一熟悉相关政策的人士周五表示，台湾证交所将在下周三(10日)与新加坡交易所签订意向书，商讨两地股票跨境交易的“台新通”，预计明年即可上路。
该人士指出，双方交易所将比照上海与香港交易所间的“沪港通”、东南亚国协的ASEAN TRADING LINK模式进行连线合作。
“未来双方交易所可以将投资人的委托单交给彼此，买卖对方市场的股票。”他说。
该人士称，虽然台湾投资人可自行到新加坡开户，或是透过向券商复委托的方式买卖当地股票，但成本偏高、手续也较繁杂。藉由双方交易所的跨境连线，不但可以简化流程，也可望扩大本地证券商的业务。
台湾证交所今日发布邀请函表示，下周三新加坡交易所执行长Magnus Böcker将会来台与证交所董事长李述德签署意向书。
沪港通计划于今年4月公布，为香港人民币投资提供更大出路的同时，内地资金亦可以投资海外和香港市场。当时两地证监会表示预计需六个月准备时间，市场估计沪港通可望于10月份正式＂通车＂。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。