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亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 14:41 BJT

台湾证券：台湾与新加坡交易所商讨“台新通”，预计明年上路--消息

路透台北9月5日 - 一熟悉相关政策的人士周五表示，台湾证交所将在下周三(10日)与新加坡交易所签订意向书，商讨两地股票跨境交易的“台新通”，预计明年即可上路。

该人士指出，双方交易所将比照上海与香港交易所间的“沪港通”、东南亚国协的ASEAN TRADING LINK模式进行连线合作。

“未来双方交易所可以将投资人的委托单交给彼此，买卖对方市场的股票。”他说。

该人士称，虽然台湾投资人可自行到新加坡开户，或是透过向券商复委托的方式买卖当地股票，但成本偏高、手续也较繁杂。藉由双方交易所的跨境连线，不但可以简化流程，也可望扩大本地证券商的业务。

台湾证交所今日发布邀请函表示，下周三新加坡交易所执行长Magnus Böcker将会来台与证交所董事长李述德签署意向书。

沪港通计划于今年4月公布，为香港人民币投资提供更大出路的同时，内地资金亦可以投资海外和香港市场。当时两地证监会表示预计需六个月准备时间，市场估计沪港通可望于10月份正式＂通车＂。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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