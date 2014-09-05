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市场报道 | 2014年 9月 5日 星期五 14:05 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：市场在美国非农就业报告公布前调仓

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* 澳元/美元跌0.09%，美元/日圆升0.07% (高点105.71)，欧元/美元跌0.08%

* 新西兰元/美元下滑0.26%，美元/韩元涨0.58%，美元/马币(林吉特)升0.22%，美元／离岸人民币跌0.04% 　　* 日股日经指数尾盘涨0.01%，中国沪综指午盘涨0.39%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.63%，美国10年期公债收益率2.4533%

* 美国8月非农就业岗位料强劲增长，或连续七个月新增逾20万个

* 美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔称，美国利率水平过高 。(完)

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