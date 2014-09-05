《汇市简讯》欧洲开盘：市场在美国非农就业报告公布前调仓

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
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* 澳元/美元跌0.09%，美元/日圆升0.07% (高点105.71)，欧元/美元跌0.08%
* 新西兰元/美元下滑0.26%，美元/韩元涨0.58%，美元/马币(林吉特)升0.22%，美元／离岸人民币跌0.04% * 日股日经指数尾盘涨0.01%，中国沪综指午盘涨0.39%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.63%，美国10年期公债收益率2.4533%
* 美国8月非农就业岗位料强劲增长，或连续七个月新增逾20万个
* 美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔称，美国利率水平过高 。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。