德国数据：7月工业生产录得2012年3月以来最大按月增幅

路透柏林9月5日 - 德国经济部周五发布数据显示，该国7月工业生产较前月增长1.9%，远优于预期，录得2012年3月以来最大按月增长，因工厂加紧资本财的生产。

该数据优于路透调查预估的成长0.3%，甚至超过最乐观的预估增幅1.5%。

经济部声明称，“制造业在第三季初的开局令人鼓舞。这样的结果明显是受到今年夏季假期较晚的有利影响。”

6月数据上修为较前季上升0.4%，前值为成长0.3%。(完)