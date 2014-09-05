德国数据：7月工业生产录得2012年3月以来最大按月增幅

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透柏林9月5日 - 德国经济部周五发布数据显示，该国7月工业生产较前月增长1.9%，远优于预期，录得2012年3月以来最大按月增长，因工厂加紧资本财的生产。
该数据优于路透调查预估的成长0.3%，甚至超过最乐观的预估增幅1.5%。
经济部声明称，“制造业在第三季初的开局令人鼓舞。这样的结果明显是受到今年夏季假期较晚的有利影响。”
6月数据上修为较前季上升0.4%，前值为成长0.3%。(完)
(编译 郑茵 审校 于春红)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。