中国金融：金融机构争夺IT人才，迎接互联网金融挑战--报告

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海9月5日 - 中国网络招聘领先企业--智联招聘 发布半年度金融人才报告，随着金融行业在互联网的发展和产品业务创新，金融企业对IT人才存在大量需求，诸如互联网产品主管、网络运营管理等职位已跻身金融机构热门职位需求之中。
从求职者意向来看，大量IT互联网人才亦在纷纷转向金融业，导致金融机构IT职位的争夺相当惨烈。例如手机软件开发工程师，1个岗位有81人参与竞争；而高级软件工程师，1个岗位亦有75人竞争。
报告指出，自2013年成为互联网金融元年之后，金融行业近两年的发展变化及人才需求状况，尤其对于在IT互联网领域的人才需求已经有所改变。随着金融行业在互联网的发展和业务创新需要，金融企业对跨界人才求才若渴。
智联的高端人才顾问认为，金融与互联网之间的的联系越来越紧密，无论是传统金融还是偏向互联网的金融企业，亟需的是复合型人才，即既要懂互联网思维又要懂金融方面的知识；在个性上既要有金融专业的沉稳、理性，又要有互联网的高效、自由。
报告还指出，金融业成为中国海外留学生求职的最热门行业。目前中国在海外的留学生中，超过五成就读商科，而就读商科中，超过七成就读金融相关专业。数据显示，上半年金融留学生回国求职增长达14%，其中一年以下工作经验或没有工作经验的金融留学生有57%选择回国就业。
但从薪酬来看，金融海归人才与本土人才在起步阶段相差不大，工作1-5年之间，海归与本土人才薪酬水平拉开差距，本土人才在累积到八年以上工作经验时，与海归的差距才逐渐缩小。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。