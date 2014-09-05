表格：德国7月工业生产较前月增长1.9%，预估为增长0.3%

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透柏林9月5日 - 德国经济部周五公布，7月工业生产较前月增长1.9%，6月修正后为增长0.4。路透调查预估德国7月工业生产较前月增长0.3%。
以下为详细数据(经季节调整):
工业订单 14年7月 14年6月
较上月(%) +1.9 +0.4
指数(2010年为基期) 108.8 106.8
路透访问的分析师平均预计，7月工业生产较前月增长0.3%，预估区间为下滑0.5%至增长1.5%之间。(完)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。