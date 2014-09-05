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市场报道 | 2014年 9月 5日 星期五 14:16 BJT

表格：德国7月工业生产较前月增长1.9%，预估为增长0.3%

路透柏林9月5日 - 德国经济部周五公布，7月工业生产较前月增长1.9%，6月修正后为增长0.4。路透调查预估德国7月工业生产较前月增长0.3%。

以下为详细数据(经季节调整):

工业订单 14年7月 14年6月

较上月(%) +1.9 +0.4

指数(2010年为基期) 108.8 106.8

路透访问的分析师平均预计，7月工业生产较前月增长0.3%，预估区间为下滑0.5%至增长1.5%之间。(完)
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