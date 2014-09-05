更新版 1-香港新股：神州租车IPO拟筹高至4.68亿美元，获Hertz增持

(新增销售文件和上市文件内容)

路透香港9月5日 - 中国最大租车公司--神州租车有限公司周五开始香港首次公开发售（IPO）路演，拟筹高至4.68亿美元，其中约三分之一由五名基础投资者及现有股东Hertz 认购。

据路透获得的销售文件显示，五名基础投资者分别是Waddell & Reed 、Hillhouse、Falcon Edge、Davis Selected Advisers和中国诚通，合共认购1.3亿美元IPO股份。现有股东美国汽车租赁公司Hertz亦会额外购买3,000万美元的股份。这些股份设有六个月禁售期。

神州租车将发售4.26亿股新股，招股价每股7.5-8.5港元，集资约32-36亿港元（4.13-4.68亿美元）。据消息人士称，是次上市集资所得款项主要用于扩大车队和减债。

这是首家香港上市的内地租车公司，其控股股东联想控股旗下君联资本占上市前36.8%股权，美国华平 和Hertz的持股分别为23.1%及19%，公司创办人兼主席陆正耀及其家族占近19%股份。

神州租车于2007年在北京成立，今6月末的自有车队规模达52,498辆，相当于市场上紧随其后九大汽车租赁公司的车队总和。该公司通过与Hertz的战略联盟关系，不但可以参与Hertz的全球营销活动，还可以为中国客户转介外游服务。目前公司拥有195万名个人客户及1.26万名机构客户。

由于业务处于培养期及停运车队产生成本，神州租车于2011-13年度均处于亏损，去年蚀2.23亿元人民币，至今年上半年实现净利2.18亿元。2013年全年及今年上半年的经调整EBITDA（除利息、税、折旧及摊销前溢利）分别为9.18亿元及7.96亿元。

销售文件显示，神州租车今天开始路演，预计于香港时间下周五（12日）定价，19日在联交所挂牌上市，新股编号为“0699.HK”，上市保荐人为瑞信 和摩根士丹利 。

未计15%超额配售权，是次发售股份相当于经扩大后股本约18.6%，上市后市值约172-195亿港元。（完）

欲浏览于香港联交所的文件，请点选：(here) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯/张喜良)