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亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 14:33 BJT

韩国经济：政府将推出新措施，以帮助企业增加对中国出口

韩国政府集中精力提升韩国对中国总出口中的消费品比例，力争在2020年前较目前的3.2%翻倍。

消费品长期在所有领域中最为疲弱。2012年，半成品在对华出口中占比72.4%，而资本财占23.2%。

对华出口过去数月总体疲弱，8月连续第四个月下降，同比下滑3.8%。

韩国正与中国磋商一项自由贸易协议，外交通商部长本周称该协议可能在年底前敲定。

两国也将继续谈判在韩国西海岸的新万金海堤(Saemangeum)建立联合经济区。该经济区料将促进中韩企业的合资项目，有助于韩国企业进军中国市场。(完) (编译 李婷仪/朱晓军；审校 张明钧/于春红)
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