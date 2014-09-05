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亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 14:49 BJT

路透基点：九家银行参贷金茂(中国)投资控股40亿港元贷款案--TRLPC

路透香港9月5日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，九家银行已经加入金茂(中国)投资控股有限公司的40亿港元(约合5.16亿美元)三年期子弹式贷款。金茂(中国)投资控股是从方兴地产(中国)有限公司分离出来的企业。

星展银行(3.946亿港元，1.34亿美元)、汇丰银行(5.27亿港元，1,000万美元)、德意志银行(1.64亿港元，5,250万美元)、三菱东京日联银行(8,000万港元，2,700万美元)及Morgan Stanley Senior Funding(8,000万港元，2,700万美元)担任牵头行兼簿记行。

中国建设银行(亚洲)和恒生银行各提供3亿港元，担任牵头行。

创兴银行和华南商业银行各提供1亿港元，担任安排行。

正如先前报导，部分资金用于首次公开发行(IPO)前的派息及一般公司用途。

银行可获得最高综合收益为275个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)或香港银行同业拆息(Hibor)加码210个基点。

今年3月，方兴地产表示，计划剥离酒店业务及上海金茂大厦的权益并在香港上市。上市筹得资金用于再融资、运营资本和一般企业用途。

剥离的资产包括上海金茂大厦（包括金茂大厦内的上海金茂君悦大酒店）、金茂北京威斯汀大饭店、金茂深圳JW万豪酒店、金茂三亚丽思卡尔顿酒店、金茂三亚希尔顿大酒店和崇明凯悦酒店，以及开发中的北京王府井万丽酒店和丽江凯悦大酒店。

根据该公司2013年财报，全年酒店业务和金茂大厦合计营收为25.4亿港元，占方兴地产总营收207亿港元的12.2%。

穆迪给予方兴地产Baa3的评级。方兴地产为中国中化集团的子公司，主要在北京、上海和珠海从事地产开发、酒店运营及租赁业务。(完)

(编译 李春喜 审校 张明钧)
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