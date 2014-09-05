路透基点：九家银行参贷金茂(中国)投资控股40亿港元贷款案--TRLPC

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透香港9月5日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，九家银行已经加入金茂(中国)投资控股有限公司的40亿港元(约合5.16亿美元)三年期子弹式贷款。金茂(中国)投资控股是从方兴地产(中国)有限公司分离出来的企业。
星展银行(3.946亿港元，1.34亿美元)、汇丰银行(5.27亿港元，1,000万美元)、德意志银行(1.64亿港元，5,250万美元)、三菱东京日联银行(8,000万港元，2,700万美元)及Morgan Stanley Senior Funding(8,000万港元，2,700万美元)担任牵头行兼簿记行。
中国建设银行(亚洲)和恒生银行各提供3亿港元，担任牵头行。
创兴银行和华南商业银行各提供1亿港元，担任安排行。
正如先前报导，部分资金用于首次公开发行(IPO)前的派息及一般公司用途。
银行可获得最高综合收益为275个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)或香港银行同业拆息(Hibor)加码210个基点。
今年3月，方兴地产表示，计划剥离酒店业务及上海金茂大厦的权益并在香港上市。上市筹得资金用于再融资、运营资本和一般企业用途。
剥离的资产包括上海金茂大厦（包括金茂大厦内的上海金茂君悦大酒店）、金茂北京威斯汀大饭店、金茂深圳JW万豪酒店、金茂三亚丽思卡尔顿酒店、金茂三亚希尔顿大酒店和崇明凯悦酒店，以及开发中的北京王府井万丽酒店和丽江凯悦大酒店。
根据该公司2013年财报，全年酒店业务和金茂大厦合计营收为25.4亿港元，占方兴地产总营收207亿港元的12.2%。
穆迪给予方兴地产Baa3的评级。方兴地产为中国中化集团的子公司，主要在北京、上海和珠海从事地产开发、酒店运营及租赁业务。(完)
(编译 李春喜 审校 张明钧)
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* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。