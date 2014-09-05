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亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 14:32 BJT

韩国股市：长周末前收低， 投资者采取守势

路透首尔9月5日 - 周五韩国股市收低，投资者在长周末前不主动出击，市场广泛预期欧洲央行(ECB)还会推出刺激措施。

韩国综合股价指数 收低0.33%，报2,049.41点，本周下跌0.9%。

韩国金融市场将迎来一个长周末，至周三均休市。周四恢复正常交易。(完)
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