台湾股市：连两日量缩微跌，苹果新品销售反应料左右下周走势

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透台北9月5日 - 台湾股市周五连续第二个交易日量缩微跌，周线收黑28.32点。分析师指出，今日台股大盘指数持续量缩偏弱整理，终场仍守住9,400点整数关卡，观望下周二苹果 新品发表会后的市场反应，料将左右下周台股后市。
台湾加权股价指数 收跌0.22%或20.95点至9,407.94点；今日成交初值 为705.25亿台币，上交易日修正后为748.75亿。
富兰克林华美高科技基金经理人郭修伸表示，随苹果新品发表日期接近，苹果股价也跌破100美元大关，连带使台湾苹果概念股股价受压，本波由iphone6引领的短线题材虽暂告段落。
“若后续出货量能符合市场预期，将有机会再走一波行情。”他说。
他分析称，相较于过往苹果新品一上市，台湾电子股就见高点的情况，今年苹果概念股获利表现确实较去年大幅成长，且观察本次新品供货时程似有较过往延长的现象，电子股旺季应可持续至明年。
保德信科技岛基金经理人赖正鸿也表示，整体而言，政策面宽松基调并无改变，政府亦持续释出利多言论，产业电子族群正值旺季，不仅整体电子第二季获利优于预期，且上修第三季获利表现，可望为台股低档强力支撑。
美国股市周四收跌，标普500指数和道琼工业指数创新高后回软，因能源股下挫，令股市回吐稍早因欧洲央行推出新刺激措施后引发的升幅。
本地时间14:05时，亚洲股市表现跌多涨少，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 走跌0.62%，其中除沪综指 上涨0.45%外，其他如香港恒生指数 、日股 及韩股 全面走弱，跌幅分别0.36%、0.05%及0.39%。(完)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。