台湾股市：连两日量缩微跌，苹果新品销售反应料左右下周走势

路透台北9月5日 - 台湾股市周五连续第二个交易日量缩微跌，周线收黑28.32点。分析师指出，今日台股大盘指数持续量缩偏弱整理，终场仍守住9,400点整数关卡，观望下周二苹果 新品发表会后的市场反应，料将左右下周台股后市。

台湾加权股价指数 收跌0.22%或20.95点至9,407.94点；今日成交初值 为705.25亿台币，上交易日修正后为748.75亿。

富兰克林华美高科技基金经理人郭修伸表示，随苹果新品发表日期接近，苹果股价也跌破100美元大关，连带使台湾苹果概念股股价受压，本波由iphone6引领的短线题材虽暂告段落。

“若后续出货量能符合市场预期，将有机会再走一波行情。”他说。

他分析称，相较于过往苹果新品一上市，台湾电子股就见高点的情况，今年苹果概念股获利表现确实较去年大幅成长，且观察本次新品供货时程似有较过往延长的现象，电子股旺季应可持续至明年。

保德信科技岛基金经理人赖正鸿也表示，整体而言，政策面宽松基调并无改变，政府亦持续释出利多言论，产业电子族群正值旺季，不仅整体电子第二季获利优于预期，且上修第三季获利表现，可望为台股低档强力支撑。

美国股市周四收跌，标普500指数和道琼工业指数创新高后回软，因能源股下挫，令股市回吐稍早因欧洲央行推出新刺激措施后引发的升幅。