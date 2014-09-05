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亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 14:38 BJT

澳洲股市：受资源类股打压收在近三周低位，周线下滑0.5%

路透悉尼9月5日 - 澳洲股市周五下跌0.6%，收在近三周低点，因铁矿石价格下跌冲击资源类股，美国股市走低也让市场人气受挫。

澳股指标S&P/ASX 200指数 收跌32.6点，报5,598.7点，录得一个月单日最大百分比降幅。股指周四曾下滑0.4%；本周累计下跌0.5%，为连续第二周下挫。(完)
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